華航線上旅展開跑！送「不限航點機票6張」最狂　飛首爾6068元起

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華航表示，此次旅展最大亮點，即是規劃送出超級夢幻大獎，明（15）日起至6月10日，旅展活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動者，即有機會抽中「全球不限航點來回機票」，可於2024年7-12 月，每月任選一個華航航點飛出去旅行，等於是一次送出6張不限航點之機票。另外還有「美國西雅圖首航機票」、「日本大九州任一航點機票」等超級夢幻大獎，與多樣好禮等你帶回家，例如：「福華飯店行政套房住宿/自助吧餐券」、「momo購物網空氣清淨機」、「中華電信日韓漫遊序號」、「Uber APP指定機場行程優惠序號」。（每位華夏會員限登錄一次）
此外，針對5月31日-6月3日台北國際觀光博覽會（TTE）四天展期中，華航將免費請民眾品嚐諾富特飯店特別準備的華航特調咖啡!，且華航會員訂房，還享55折優惠。另外購買華航台北高松來回機票，可至當地機場櫃檯領取三大優惠券（機場巴士來回乘車券、高松港-小豆島來回船票、栗林公園入場券），旅展期間除享有原折扣外，於華航官網購票尚可享受單程機票再減500元，來回再減1,000元的優惠。
除了購票抽獎之外，華航即時回饋會員，推出免抽獎加碼即刻送，只要登錄資料，即可勾選加碼好禮，包含「中華電信多國漫遊優惠折扣序號」、「Uber APP X華航會員獨家購票乘車優惠」、「momo購物網88折價券」，能同步享有更多專屬優惠，數量有限送完為止。
線上旅展期間，至活動頁參加「華航超級夢幻大獎」IG濾鏡，預習說出獲獎心情遊戲，於6月10日前將得獎心情濾鏡照片，Hashtag #華航超級夢幻大獎，及@chinaairlines.tw 華航官方IG帳號，公開分享於個人限動，並截圖保存（個人IG帳號須設定為公開），就有機會獲得華航鹿兒島來回機票。
此外，長榮航空也是即日起至6月6日23:59止推出線上旅展，凡購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，數量有限，國人最熱門的城市東京，來回機票含稅價僅有1萬3千多元，最便宜最高雄飛首爾仁川，來回機票含稅價8826元起。國泰航空也推出線上旅展，國泰航空全球63個精選航點，機票經濟客艙86折起，並與11家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，兩人成行加稅價每人5千多元。