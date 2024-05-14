Uber併購foodpanda難度高！「他們」是類似案例：被公平會拒絕4次
Uber 今（14）日宣布，以9億5千萬美元現金（約新台幣308億元）併購Delivery Hero 旗下的foodpanda台灣外送事業，公平會未來將依「市場集中度」、「結合後存續公司的漲價能力」、「聯合行為的可能性」及「市場效益」等4大面向為審核標準，不過專業律師、消費者文教基金會副董事長徐則鈺認為，本案要過關有一定難度，和過去 KTV 業者「錢櫃、好樂迪」合併案有類似之處。
記者張志浩／綜合報導
徐則鈺指出，企業間的合併雖是市場機制，但 Uber Eats 和 foodpanda 在台灣市場可說是「沒有其他競爭對手」，市占率極高，合併最大隱憂就是「市場壟斷」，過去知名KTV「錢櫃、好樂迪」也曾傳出合併，但在市場上仍有其它業者的情況下，仍被公平會駁回4次。
而回顧錢櫃和好樂迪的合併案，源自於2019年2月，錢櫃宣布以67億3400萬台幣收購好樂迪，全案送由公平會審核，前後4次遭到駁回，公平會也提出禁止結合的3項理由。
1、錢櫃、好樂迪本身就是市場前兩大業者，且互為競爭對手，合併後市占率預估達45%，市場競爭將失衡，無論消費者或競爭者，都無法有效制衡。
2、公平會在徵詢上游業者唱片公司、伴唱產品代理業者、音樂著作權集體管理團體，和消費者保護團體等各界意見後，都認為錢櫃、好樂迪合併有「限制競爭」的疑慮。
3、錢櫃、好樂迪合併，整體經濟利益只對兩業者有利，對消費者而言，即使承諾合併後不漲價、服務不變，但長期來看，仍無法解決「因為沒有競爭對手，進而漲價的可能性」。
解析錢櫃和好樂迪的合併為何失利後，也不難理解為何律師認為 Uber Eats 收購 foodpanda 頗有難度，徐則鈺強調，相比 KTV 市場還有很多叫得出名字的業者，美食外送這塊，Uber Eats 和 foodpanda 在台市占率「沒有90%、也有80％」，若真的通過，可能也會比照「全聯併購大潤發」的案例，設立「商品價格、對顧客優惠」等多項限制，若未履行就依法開罰。