屁孩燒家樂福中原店！5/15回歸「亮點、優惠」曝：首家Hyper3.0店

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中原店也重新升級店內安全設備，連貨架都做到防震穩固設置，並且打造成全台首間「Hyper 3.0規格」，場內拓寬達3千坪極為「舒適寬敞」購物空間、進化結合人氣「品牌店中店」；以家庭生活為選品方向超過500坪服飾、鞋類、運動用品專區、生鮮區新服務「鮮魚低溫工作室」、代客煮、微笑小農專區等。
🟡家樂福中原店進駐人氣品牌店中店，包括老虎歡樂世界、酒條通
首創零售通路先驅，特別與「老虎歡樂世界」合作推出店中店電子遊樂場，採現金兌換代幣，遊玩達到積分獲得獎品兌換票券，場內遊樂設施皆屬於普級年齡層可遊玩。
5月18日起28日憑全台家樂福購物發票，即可至家樂福中原店服務中心免費兌換老虎歡樂世界代幣5枚 (每人限換一次)。
🟡酒條通
國內零售通路第一間量販店內的「24小時酒類零售店中店」，除了接觸更多喜愛酒品的消費客群，更提供一個不受時間限制，具有彈性的服務展售空間，隨時都可購買好酒類的最佳優勢。5月15日起28日，葡萄酒全品項三瓶85折，指定酒款促銷，包括澳洲混釀紅葡萄酒開幕價589元。
🟡家樂福中原店全台首家Hyper 3.0店型，設置大型專區
家樂福中原店為全台首間Hyper 3.0新店型，在進入1樓賣場後，經過明亮且媲美旗艦級的家電專區，內有包含創新未來科技「家電專櫃」，提供有感的家庭體驗區。再往賣場內轉角後可見「大型服飾專區」，佔地達500坪以上，區內分類各式男女與孩童服飾、鞋業與運動用品專區。
此外，海產區域特開設新型「鮮魚低溫工作室」；「美味烘焙區」共計150種麵包與糕點提供選購；「熟食專區」店內購買的泡麵或者冷凍冷藏水餃，皆提供代煮服務，另結合現煎「牛排」服務，輕鬆讓美味上桌。同時也設置「森活蒔光」園藝專區、獨家毛小孩特品「寵.生活」區、「友善長者」專區、「微笑小農」專區。
🟡家樂福中原店開幕優惠
◾首7日滿額贈單筆消費滿500元免費兌換贈品，5月15日 INLOVE CAFE 憋氣檸檬百香綠茶1杯 (價值65元)
◾5月16日航海王田野市風味氣泡水(檸檬/海鹽檸檬)476克/任1瓶(價值39元)
◾5月17日刷樂兒童雙防護旅行組(價值59元)或刷樂植漱口森淬體驗包任一件(價值25元)
◾5月18日卡迪那四重脆蒜香牛排口味/92克1包(價值29元)
◾5月19日原萃冷萃春笠青茶450毫升1瓶(價值35元)
◾5月20日一滴淨自然植翠洗髮精60克1罐(價值39元)
◾5月21日3Ｍ百利薄型耐用絨裡手套黃金特大型1包(價值39元)
此外，大潤發迎接夏季，即日起至5月23日推出「涼夏對策」，涼感寢具、降溫好物超過百件商品，除祭出特惠外，單筆消費滿1500元再送150元現金抵用券！電器也推出每滿5000元現折500元活動，根據大潤發過往內部統計，夏季寢具銷售前三名分別為「涼感被」、「涼蓆」、「涼夏坐墊」，其中涼感被更是銷售破千組，搭配上冷氣、電扇的使用就能更有感降溫，不只涼爽還能更加省電，預計夏季電器整體業績成長10%上看19億的業績。