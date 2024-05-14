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吳怡霈股票躺10年暴漲830%！季芹「超穩投資法」8年獲利飆150%

▲吳怡霈股票躺10年暴漲830%成為話題，季芹曾透露，她以保守穩定的「定期定額投資基金」，在8年內做出報酬率150%的好成績。（圖／財團法人愛盲基金會提供）
▲吳怡霈股票躺10年暴漲830%成為話題，季芹曾透露，她以保守穩定的「定期定額投資基金」，在8年內做出報酬率150%的好成績。（圖／財團法人愛盲基金會提供）

記者楊慧玲／綜合報導

女星吳怡霈近日分享曾花5萬多元買鴻海股票，直到10年後才想起，意外發現本金5萬元竟已滾到50萬元，報酬率高達830.72%。而娛樂圈也有很多擅長投資理財的大神們，其中季芹就曾透露，她以保守穩定的「定期定額投資基金」，在8年內做出報酬率150%的好成績。對此《NOWnews今日新聞》特別整理季芹投資理財祕訣，供讀者們參考。

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受到勤儉家風影響，季芹出道以來都將收入將給媽媽管理，直到30歲後自己才開始研究投資理財，原本連銀行匯款單都不會填寫的她，選擇爸媽從小耳提面命的「定期定額投資基金」開始做起，逐漸攢出屬於自己的第一桶金。

IMG_4546.jpg▲季芹（右）強調儲蓄、記帳的重要性，等累積一筆金額就可以考慮投入股市，讓小錢慢慢滾成大錢。（圖／資料照）
偏愛保守型投資的季芹相當推崇儲蓄重要性，她舉例1天若省下10元，1個月就能省下3000元，1年就能省下36000元，她直呼：「不要小看儲蓄的力量！」她也推薦小資族們，可以先從存下每個月薪資的3分之1或4分之1，在不影響生活情況下，幾年下來就能存一筆可觀金額。另外，她還強調，一定要養成記帳習慣，趁機檢視自己的花錢習慣，還能了解萬一沒存到錢的問題點在哪裡。而她最愛的「定期定額投資基金」，就有強迫自己儲蓄的功用，等到累積一筆金額後就可以考慮投入股票市場。

但季芹也提醒大家，千萬不能把所有的存款放在同一檔股票或基金，建議可拆分成積極型股票和高股息股票來分散風險，前者賺得快，後者賺得久，雙管齊下才能賺得更多，以免因小失大。季芹分享自己多年來從零開始所做的功課，不但閱覽許多理財書籍，就連手機打開來都是理財APP，藉著不間斷的做功課，她成功在短短8年內締造出基金報酬率150%的傲人成績單。

▲季芹把理財融入生活，慢慢學習了解，成功締造基金報酬率150%的傲人成績單。（圖／翻攝王仁甫和季芹之永遠的芹仁FB）
▲季芹（左）把理財融入生活，慢慢學習了解，成功締造基金報酬率150%的傲人成績單。（圖／翻攝王仁甫和季芹之永遠的芹仁FB）
季芹2021年曾接受《NOWnews今日新聞》專訪時說：「不要永遠想賣在高點，買在低點。」設定合理的投資報酬率以及觀看大盤的狀況再做決定，最終也讓她順利在當年航運大漲時賺得漂亮，下車也漂亮。

對此，財經專家葉芷娟表示，其實季芹的投資觀念都還滿正確的，經過認真計算後，發現8年內要達到報酬率150%是可行的，等於在告訴大家，這個數字是辦得到的。葉芷娟也給喜歡「定期定額」的讀者們建議，第一，在每個標的要懂得適時停利，才能避免悲傷曲線的發生，確保獲利入袋；第二，要記得所有標的，一定要堅持至少2年的時間，即使面對市場下跌也不能停扣。

▲財經專家葉芷娟也給「定期定額」的兩大建議，懂得適時停利、以及至少要堅持2年的時間。（圖／翻攝葉芷娟IG）
▲財經專家葉芷娟也給「定期定額」的兩大建議，懂得適時停利、以及至少要堅持2年的時間。（圖／翻攝葉芷娟IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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