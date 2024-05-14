中職總教練勝場一次看！洪一中將寫「千勝障礙」　葉君璋登上前三

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洪一中擔任總教練今年邁入第18個球季，前15年執掌今日對手樂天桃猿的前身La new熊、Lamigo桃猿，期間共拿下884勝，是中職教頭執掌單一球隊最多。另外，過去執教的第300、500、700和800勝都在桃園球場達成，如今以台鋼總教練身份北上對決老東家樂天，若在桃園球場拿下1,000勝，除了別具紀念意義外，暫時將很難有人能追上這項紀錄。
目前最可有能接近這項紀錄的，為現役味全龍總教練葉君璋，他先後任教義大犀牛、富邦悍將，總共拿下169勝。在轉戰味全後分別在2021年拿下50勝、2022年拿下57勝、2023年拿下62勝，再加上本賽季的14勝，總計來到352勝，超越了原先位居排行第3名的「草總」謝長亨的339勝。若以前8年執教的勝場數來比較，洪一中在執教6年La new熊、2年Lamigo桃猿期間共合計拿下427勝，累積勝場速度相當驚人。
以下為中職總教練勝場排行：
1.洪一中999勝(現役）
2.徐生明715勝
3.葉君璋352勝（現役）
4.謝長亨339勝
5.吳復連296勝
6.山根俊英294勝
洪一中小檔案：
出生年月日： 1961年5月14日（62歲）
出身地：高雄市鼓山區
綽號：諸葛紅中（教練）、鐵捕（球員）
職棒教練經歷：
- La New熊投捕教練（2004年）
- La New熊總教練（2004年6月15日－2009年10月11日）
- La New熊二軍總教練（2010年）
- Lamigo桃猿總教練（2011年－2019年）
- 富邦悍將總教練（2020年－2021年）
- 富邦悍將顧問 （2021年－2022年）
- 台鋼雄鷹總教練（2023年－）
生涯成就與獲獎紀錄：
- 球員時期，創下連續蹲捕2000局的紀錄。
- 13年職業選手生涯榮獲7座捕手金手套獎、6座最佳九人獎、1座總冠軍賽MVP。
- 1993到1996年間達成連續4個球季全勤出賽紀錄。
- 曾任國家隊總教練，征戰2008年奧運八搶三資格賽、北京奧運、2017亞冠賽、2019世界十二強賽。
（以上資料來源參考：台灣棒球維基館）
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