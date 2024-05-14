禍首是餐盒沙門氏桿菌！裕德國際學校百生食物中毒 中市府將法辦
新北市裕德國際學校國小部266名5年級師生，7日到台中市新社農會進行食農教育，用餐後疑似出現食物中毒，140位師生出現上吐下瀉。中市府今日在餐盒的食餘檢體確認檢出沙門氏桿菌陽性；另初步獲悉，新北市各醫院的臨床檢體有6人檢出沙門氏菌 ，中市府已檢附相關資料，將依涉違反《食安法》規定移送司法偵辦。
記者顏幸如／台中報導
台中市食品藥物安全處表示，新北市裕德國際學校附設小學共266人，7日到台中市新社區進行校外教學，中午12時食用外購餐盒，其中多人於同日13時30分起陸續出現不適症狀，累計140人身體不適、2人住院、11人急診留觀。食安處接獲通報後，當日立即啟動疑似食品中毒調查，現場採集食餘檢體1件、環境檢體3件及人體檢體14件。
食安處表示，餐盒的食餘檢體今（14）日確認檢出沙門氏桿菌陽性，3件環境檢體陰性、人體檢體尚在檢驗中，另初步獲悉，新北市各醫院的臨床檢體共有6人檢出沙門氏菌 ，已檢附相關資料，依涉違反《食品安全衛生管理法》規定移送司法偵辦。
台中市衛生局調查，當天該事件是新社農會安排師生到馬力埔休閒農業區參觀，由團膳業者國澧食品供餐，便當菜色包括什錦黃金炒飯、照燒雞腿排、椒鹽排骨、培根炒高麗菜、烘蛋、酥炸微笑薯餅等菜色。有關家長要求場域停業，農業局表示，該場域非農業局輔導休閒農場，而是台灣休閒農業發展協會依據《特色農業旅遊場域認證委員會訂定要點》認定的特色農業旅遊場域，農業局已向該會反映家長提出的環境衛生問題，要求業者加速改善。