建築文化中心將落腳臺博館鐵道部園區　史哲：2026年開幕啟用 

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文化部表示，今日記者會開場特別由國立臺灣歷史博物館的「戲遊時光・小人物說歷史」戲劇導覽揭開序幕，除了帶領現場觀眾回到100多年前的臺灣，從文化協會新青年的角度，理解民眾如何接觸與學習新知；也呼應今年博物館日主題，讓大家看見博物館及地方文化館正藉由豐富的展覽資源、多元的主題策展內容及創新推廣活動，親近民眾的日常，使民眾可以更深刻地認識自己所生活的土地。
史哲認為「博物館是國家文化力最重要的基礎」，相較於文化部作為政策機關，民眾真正面對的是博物館，所以博物館數量、質量等於一個國家文化力的指標。「博物館是一個時空膠囊」，人類的生命有限，但卻可以因為博物館變成無限，當大家對臺灣、對國家有感情，願意將最珍貴的創作、故事交給博物館，歷史就將能永遠傳續。
史哲也特別帶來「即將增加一個博物館」的好消息，文化部經徵詢建築界並實際會勘過後，擇定國立臺灣博物館鐵道部園區20號建物作為建築文化中心基地，預計投入1.6億元，進行內部展場空間規劃、裝修及策展，以「輕量出發、展覽先行」模式，在2026年正式對外開放。
史哲說，「建築可說是社會裡面最大型的雕塑」，代表著臺灣社會空間的美學，期盼從建築文化中心開始，完整的研究、述說臺灣的建築脈絡，讓國人及世界看見臺灣精彩的建築美學。
文化部指出，如國立臺灣博物館今年與旅宿業者推出博物館主題房，並加入文化觀光巴士的路線景點，為遊客提供結合知性、便利、趣味的文化探索，在觀光的同時，也能對臺灣的人文歷史與自然風土有更進一步的瞭解。文化部也從去年開始推動校外文化體驗活動，期望在藝文場館裡的美好參觀經驗，能在同學們心中撒下種子，讓大家更踴躍走進博物館。