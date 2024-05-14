洪一中子弟兵林泓育等4球員帶蛋糕慶生 他眼眶泛淚：今天最開心
樂天桃園球場今（14）日舉行台鋼雄鷹與樂天桃猿例行賽，賽前台鋼總教練洪一中剛好歡慶63歲生日，而他生涯已經累積執教999場勝利，加上台鋼近期2連勝，洪總即將挑戰他帶兵生涯千勝里程碑，球隊台鋼雄鷹則要挑戰隊史最長的三連勝，回到熟悉的桃園球場，洪總感觸不少，加上樂天4位子弟兵林泓育、黃子鵬、黃偉晟、嚴宏鈞特別帶蛋糕來慶生，讓他現場眼眶泛淚，吃了蛋糕後說：「今天是我最開心的一天。」
記者吳政紘/桃園報導
洪一中是怎樣的總教練？ 為何子弟兵特別愛他
現年63歲的洪一中，生涯執教20年，他笑說：「看到過去的照片，我也有點回憶，但唯一最有感觸的是，我真的老了。」
林泓育、嚴宏鈞等球員，都是洪一中帶出來的主力戰將，洪總看到這些過去的球員來打招呼，一時回憶湧現，吃了蛋糕後開玩笑說：「希望你（林泓育）今天不要打太好。」
嚴宏鈞是洪總的美和中學小學弟，洪總第一年就給他機會先發，還選他進亞冠賽，之前嚴宏鈞被統一獅隊投手布雷克質疑「偷暗號」，洪總也為他說話：「我們這隊真的沒有在偷看暗號的啦。」
洪總賽前還收到不少球迷熱情支持打氣，有不少球迷大喊「洪一中千勝」、「洪總生日快樂」，現場的氣氛也彷彿在幫洪總過「生日派對」一樣。
除了洪總之外，捕手陳致嘉也在今天生日，因此兩人也成為全場焦點，球隊也在賽前，特別為兩人慶生。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁