T1／中信特攻91：97被戰神逆轉！系列賽2：3慘遭淘汰　衛冕失利

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中信特攻G4雖然頂住壓力在客場避免被淘汰，但是當家主控林韋翰因在場上吞下兩次技術犯規遭到驅逐出場，按聯盟規章，他另外被加罰執行禁賽1場。而今天中信特攻也改讓魏嘉豪頂替他的輪換位置。
此役開賽艾德的三分球為特攻首開紀錄，阿巴西也切入得手，中信特攻開賽靠著阿巴西連拿7分，帶隊取得20：7的領先，也逼使臺北戰神得喊出暫停。戰神靠著恩多單節11分緊咬比數，首節打完主場軍以30：22領先。
次節戰神打了超過3分半鐘沒得分，中信特攻一波10：0的攻勢將分數拉開到18分領先，但之後柯丹、謝亞軒和克力斯連續失誤讓戰神打出12：3的反擊，半場打完恩多攻下20分，柯丹拿到13分，中信特攻以52：42 領先。
易籃再戰後，陳文宏他兩記三分球讓戰神追趕上來，20：10的高潮讓兩隊正式回到平手。之後林秉聖快攻被曾文鼎犯規兩罰全進，戰神正式領先，這一節打完他們以74：69反超。
末節，中信特攻一度追平比數，但之後戰神回敬9：0攻勢，又把分數給拉開，衛冕軍這一節大量依賴三分球投射，顯少攻擊禁區後的轉移球，投籃質量不高，最終以6分之差落敗。
這一場比戰神中鋒恩多18投13中，攻下34分16籃板，還有4次助攻和2次阻攻；曹薰襄攻下22 分，傳出4次助攻。中信特攻方面，阿巴西得到25分8籃板，柯丹也有25分進帳，但艾德和克力斯被限制，合計只有25分。
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