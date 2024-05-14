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T1／中信特攻91：97被戰神逆轉！系列賽2：3慘遭淘汰　衛冕失利

▲新北中信特攻在季後賽被臺北台新戰神以3：2淘汰，確定無法晉級到下一輪，衛冕賽季就此終結。（圖／T1提供）
▲新北中信特攻在季後賽被臺北台新戰神以3：2淘汰，確定無法晉級到下一輪，衛冕賽季就此終結。（圖／T1提供）

記者黃建霖/新北報導

新北中信特攻今（14）日在季後賽G5於主場迎戰臺北台新戰神，這一場比賽中信特攻先盛後衰，下半場被戰神逆轉後氣力放盡，以91：97遭到逆轉，系列賽2：3遭到淘汰，衛冕失敗，T1職籃確定本季不會誕生史上第一支完成連霸的球隊。

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特攻半場一度領先18分　下半場卻被翻盤

中信特攻G4雖然頂住壓力在客場避免被淘汰，但是當家主控林韋翰因在場上吞下兩次技術犯規遭到驅逐出場，按聯盟規章，他另外被加罰執行禁賽1場。而今天中信特攻也改讓魏嘉豪頂替他的輪換位置。

此役開賽艾德的三分球為特攻首開紀錄，阿巴西也切入得手，中信特攻開賽靠著阿巴西連拿7分，帶隊取得20：7的領先，也逼使臺北戰神得喊出暫停。戰神靠著恩多單節11分緊咬比數，首節打完主場軍以30：22領先。

▲中信特攻主將阿巴西。（圖／T1提供）
▲中信特攻主將阿巴西得到25分8籃板，但無法阻止球隊被淘汰的命運。（圖／T1提供）
次節戰神打了超過3分半鐘沒得分，中信特攻一波10：0的攻勢將分數拉開到18分領先，但之後柯丹、謝亞軒和克力斯連續失誤讓戰神打出12：3的反擊，半場打完恩多攻下20分，柯丹拿到13分，中信特攻以52：42 領先。

易籃再戰後，陳文宏他兩記三分球讓戰神追趕上來，20：10的高潮讓兩隊正式回到平手。之後林秉聖快攻被曾文鼎犯規兩罰全進，戰神正式領先，這一節打完他們以74：69反超。

末節，中信特攻一度追平比數，但之後戰神回敬9：0攻勢，又把分數給拉開，衛冕軍這一節大量依賴三分球投射，顯少攻擊禁區後的轉移球，投籃質量不高，最終以6分之差落敗。

這一場比戰神中鋒恩多18投13中，攻下34分16籃板，還有4次助攻和2次阻攻；曹薰襄攻下22 分，傳出4次助攻。中信特攻方面，阿巴西得到25分8籃板，柯丹也有25分進帳，但艾德和克力斯被限制，合計只有25分。

▲臺北戰神林秉聖。（圖／T1提供）
▲臺北戰神林秉聖今晚只有得到5分，但是隊友幫助他晉級到總冠軍賽。（圖／T1提供）
▲T1臺北戰神洋將恩多。（圖／T1提供）
▲T1臺北台新戰神中鋒恩多18投13中，攻下34分16籃板，還有4次助攻和2次阻攻。（圖／T1提供）
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