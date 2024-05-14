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孫生自爆夢到追回林襄！開店喊話舊愛「免費招待」心疼：她太操了

▲孫生之前自爆追回林襄，他投資的公仔店「玩具將軍」即將開幕，也喊話舊愛來，直言會免費招待10抽，更心疼表示林襄太瘦了。（圖／翻攝孫生、林襄IG）
▲孫生之前自爆追回林襄，他投資的公仔店「玩具將軍」即將開幕，也喊話舊愛來，直言會免費招待10抽，更心疼表示林襄太瘦了。（圖／翻攝孫生、林襄IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

YouTube反骨男孩成員孫生的感情生活一直以來備受關注，她先後和啦啦隊女神林襄、Wendy交往，但自從2022年底和Wendy後，身邊似乎就沒有出現新歡，被問及最近的感情狀況，他也坦言：「沒有！有的話你們就會知道啊！」甚至自爆單身原因是因為標準太高。

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據《ETtoday星光雲》報導，孫生身邊似乎不缺對象，和Wendy分手後卻一直保持單身，對此，他也表示：「我是高標的，我比阿嶽還嚴格，我不一定要啦啦隊，我是啦啦隊終結者，還是要看感覺跟要善良，不要說我籠統，興趣、嗜好很重要，身材肯定也很重要。」被問到年齡上限，他也開玩笑說：「美鳳姐！凍齡美魔女，說真的我看感覺啦。」

▲孫生今（4）日出席記者會，被問到好兄弟酷炫近日深陷偷拍一事，他也發聲了。（圖／翻攝孫生IG）
▲孫生身邊似乎不缺對象，和Wendy分手後卻一直保持單身，他也親自解答原因。（圖／翻攝孫生IG）
至於已經多久沒開機了，孫生則反問：「那你們呢？」並沒有正面回答，先前他自爆曾經夢過自己追回林襄，如今被問到此事，他也轉移話題，崩潰直呼「我們還要訪多久！」他表示兩人現在已經沒有聯絡，但看到對方消瘦的模樣還是忍不住心疼：「她太辛苦了，太操勞了，她壓力肯定很大。」

▲林襄暴瘦剩不到40公斤。（圖／林襄IG）
▲林襄暴瘦剩不到40公斤。（圖／林襄IG）
孫生如今和Morris（牟磊）一起投資的公仔店「玩具將軍」即將開幕，也大方邀林襄來抽，表示能免費讓林襄抽10次，Wendy也比照辦理，被問到是否舊愛都能來抽，Morris連忙表示：「這樣成本控管會失控。」

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