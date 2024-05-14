滴妹手搖店狂賺2億！阿滴痛批「不給股份」遭已讀不回 正式宣戰
網紅滴妹2020年創立手搖飲料品牌「再睡5分鐘」，儘管剛起步時一度引發爭議，但如今站穩腳步後，分店一間接一間開，沒想到她卻被哥哥阿滴抱怨，「身為哥哥的我跟她要股份的訊息，她一直已讀不回」，於是決定要自己出來開手搖店，正式和妹妹宣戰，引發討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
先前滴妹才宣布飲料店2023年的營收近2億元，阿滴就在IG發文抱怨：「滴妹手搖店4年…全台開了15家直營店，最近還開放加盟，生意整個做很大，但是身為哥哥的我跟她要股份的訊息，她一直已讀不回，怎麼辦？」他表示沒有關係，自己也要開一間「與之抗衡」的手搖店，「你如果是全糖女神，我就是無糖水水，我要開的是『水搖店』。」
貼文附上多張圖片，只見阿滴在妹妹的飲料店前戴著墨鏡舉牌，牌子上寫著：「滴妹一直不給我飲料店股份，我決定自己開店了！」不僅如此他還指著滴妹的人形立牌，舉牌上則表示：「我要向全糖女神宣戰」，另外還有「天然純粹的才是一生推」、「今年夏天顛覆你對手搖的想像」。
事實上，阿滴過去也曾在上街舉牌，透露自己國慶連假最後一天的行動，就是說出「4件事」，分別為「暴雷的人應該要被抓去關」、「你不是內向，你只是懶得出門」、「說自己不會再喝酒的人，都嘛喝醉多」、「我還是覺得寶可夢應該要叫神奇寶貝」，當時也曾掀起熱議。
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