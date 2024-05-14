中信特攻衛冕失敗！面對戰神「撞到冰山」　曾文鼎：就像鐵達尼號

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在今年大巨蛋戰第2場戰神完全打爆了特攻，當時許多人認為這只是一場例行賽的爆冷，但也有一些球隊內部人士表達出擔憂，認為戰神是不可小覷的對手，他們在那場比賽中展現出強大的個人能力，而且在對位上毫不遜色。
林秉聖是一名出色的運動型後衛，而恩多和強森則是移動能力出色的內線，球隊可以很好的完成換防和輪轉任務，體型上也不懼特攻。雖然這一輪戰神少了赫里斯-傑佛森，但他們還是依靠防守佔據優勢，讓這個系列賽特攻只有一場得分破95分，這是「黃衫軍」在例行賽的場均得分。
衛冕軍整季飽受傷病侵襲 季後賽被戰神狠狠打擊
在這一輪系列賽，中信特攻飽受傷兵困擾，林韋翰有傷、狀態也不好，G5更是直接因為前一場遭到驅逐而被禁賽；阿巴西在G1就被強森壓到受傷，狀態也有所起伏。另外艾德因為感冒住院一天，曾文鼎今天也是吃藥頂著上，身體狀況都非處於100%。而戰神也確實有備而來，恩多在籃下的威嚇力以及林秉聖前三戰出色的發揮，讓衛冕軍打得相當掙扎。
特攻在隊型上被戰神有些限制住，他們需要柯丹在場上提供外線火力，可是同樣需要克力斯和艾德同時在場給予籃板和護框保護。而今年一整季出現的輪換深度不足的問題，也在G5給予他們打擊，在林韋翰缺陣的情況下，球隊在這一輪系列賽團隊進攻運營上表現得並不理想。
特攻側翼戰力減損 新人卻未能頂上來
另外去年特攻進攻端的重要支柱——側翼打點，今年在金恩離隊、阿巴西又被其他隊更多針對的情況下，難以施展開來，球隊今年進攻端發揮略顯單調，大量依賴創造機會，也讓擁有出色內線防守的戰神，可以加以限制。另外4、5號位置上，艾德和克力斯的發揮都不若去年亮眼，也讓球隊主打5 OUT的特點難以展現。
至於在陣容輪換上，特攻今年走了林秉聖，球隊板凳上卻沒有養出可以補上他位置的人選，魏嘉豪仍欠缺火後；而曾文鼎進一步老化的情況下，譚傑龍也沒有爭取到更多時間，這導致球隊今年嚴重依賴主力陣容，且欠缺變陣的能力。
賽後特攻主帥李逸驊和GM劉志威都表示休賽季將會有很多工作要做，包括續留主力陣容，以及針對缺點做出一些修正，這支前冠軍球隊在今年夏天會有很多動作。
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