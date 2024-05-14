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T1／林秉聖帶病上陣！坦言已氣力放盡　淘汰特攻直言「很感動」　

▲臺北戰神後衛林秉聖今年幫助戰神隊擊敗前東家新北中信特攻，他得流感仍在場上拚戰，幫助球隊斬斷對方的衛冕之路。（圖／T1提供）
▲臺北戰神後衛林秉聖今年幫助戰神隊擊敗前東家新北中信特攻，他得流感仍在場上拚戰，幫助球隊斬斷對方的衛冕之路。（圖／T1提供）

記者黃建霖/新北報導

臺北戰神後衛林秉聖成為上賽季拿下T1總冠軍的球員中唯一還留在季後賽之中的人，在今年季後賽，他幫助戰神以總比分3：2擊敗前東家新北中信特攻，晉級總冠軍賽。賽後他透露自己身體欠佳，感染流感，但自己真的很想要贏球，因此拚到最後一刻，G5獲勝當下情緒激動。

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賽後林秉聖情緒高漲，似乎還有眼眶泛淚，他受訪時說：「有點感動，因為我今天有點發燒、喉嚨也很痛，但就剩下一場了，所以上了場就是拚，其實我早已氣力放盡。贏球很開心，特別是還是贏了老東家。」

林秉聖手刃老東家　得流感仍拚到最後一刻

林秉聖這一輪前三戰攻下69分，給予前東家十足壓力，雖然G4他遭到對方針對性防守，G5又因為流感而不舒服影響狀況，因此後兩戰只得到18分，但瑕不掩瑜，他在攻防兩端的積極性，在這一輪系列賽給予臺北戰神十足助力。

對於老東家，林秉聖心存尊敬，也很感謝這一輪系列賽的激烈對抗，讓臺北戰神這支新球隊變得更好，「很謝謝中信特攻，將我們逼到第5戰，非常尊敬他們，激發我們團隊的拚勁，大家不服輸、不放棄，團結一心。」

許皓程執教攻力獲得肯定　為球員拚戰精神感到驕傲

臺北戰神代理總教練許皓程這一輪的運籌帷幄出色，技戰術調整獲得肯定，他說能贏下這一輪系列賽自己非常開心，直言這一輪系列賽中信特攻給了他們很多課題，幫助他們成長，因此他對於球員感到非常驕傲，「林秉聖重感冒，恩多腳踝扭傷，仍然堅持出賽，希望接下來每一場球員都能更進步。」

G5上半場落後18分，最終仍然完成逆轉，戰神讓人刮目心看。許皓程表示，雖然他們首戰1分險勝。但他一直告訴球員，「這個系列賽不是短時間能夠解決的」。

「特攻也是經驗非常好的球隊，一開始我們就是設定要打到第5戰最後1分鐘，上半場我們雖然落後，但在策略上就是設定可能下半場能得到有體力和進攻上的優勢，很開心球員願意相信我，第三節壓迫打出32：17的攻勢，即使他們下半場放投，我們的球員還是很有信心的出手。」許皓程如此說道。

▲臺北戰神代理總教練許皓程這一輪的運籌帷幄出色，技戰術調整獲得肯定，他表示能贏下這一輪系列賽自己非常開心。（圖／T1提供）
▲臺北戰神代理總教練許皓程這一輪的運籌帷幄出色，技戰術調整獲得肯定，他表示能贏下這一輪系列賽自己非常開心。（圖／T1提供）
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