T1／林秉聖帶病上陣！坦言已氣力放盡　淘汰特攻直言「很感動」　

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林秉聖手刃老東家 得流感仍拚到最後一刻
林秉聖這一輪前三戰攻下69分，給予前東家十足壓力，雖然G4他遭到對方針對性防守，G5又因為流感而不舒服影響狀況，因此後兩戰只得到18分，但瑕不掩瑜，他在攻防兩端的積極性，在這一輪系列賽給予臺北戰神十足助力。
對於老東家，林秉聖心存尊敬，也很感謝這一輪系列賽的激烈對抗，讓臺北戰神這支新球隊變得更好，「很謝謝中信特攻，將我們逼到第5戰，非常尊敬他們，激發我們團隊的拚勁，大家不服輸、不放棄，團結一心。」
許皓程執教攻力獲得肯定 為球員拚戰精神感到驕傲
臺北戰神代理總教練許皓程這一輪的運籌帷幄出色，技戰術調整獲得肯定，他說能贏下這一輪系列賽自己非常開心，直言這一輪系列賽中信特攻給了他們很多課題，幫助他們成長，因此他對於球員感到非常驕傲，「林秉聖重感冒，恩多腳踝扭傷，仍然堅持出賽，希望接下來每一場球員都能更進步。」
G5上半場落後18分，最終仍然完成逆轉，戰神讓人刮目心看。許皓程表示，雖然他們首戰1分險勝。但他一直告訴球員，「這個系列賽不是短時間能夠解決的」。
「特攻也是經驗非常好的球隊，一開始我們就是設定要打到第5戰最後1分鐘，上半場我們雖然落後，但在策略上就是設定可能下半場能得到有體力和進攻上的優勢，很開心球員願意相信我，第三節壓迫打出32：17的攻勢，即使他們下半場放投，我們的球員還是很有信心的出手。」許皓程如此說道。
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