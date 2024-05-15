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中信特攻奪冠班底少2人！金恩、林秉聖離隊太傷？劉志威不這麼看

▲新北中信特攻衛冕失敗，林秉聖和金恩兩位冠軍功臣的離隊，對球隊攻守兩端都造成一些損失。（圖／T1提供）
▲新北中信特攻衛冕失敗，林秉聖和金恩兩位冠軍功臣的離隊，對球隊攻守兩端都造成一些損失。（圖／T1提供）

記者黃建霖/新北報導

新北中信特攻在季後賽以2：3遭到淘汰，無緣打進總冠軍賽，衛冕失敗。去年奪冠後，特攻面臨主力傷病和離隊的問題，雖然他們撐過了一個賽季，但最終一些影響還是在這個系列賽展現出來。林秉聖和金恩兩位冠軍功臣的離隊，對球隊攻守兩端都造成一些損失，不過中信特攻GM劉志威認為，主要還是球隊內部在一些事情沒有處理好，其中最重要的一點就是錯估了林韋翰手術後的恢復期，因此沒有理想的配置來因應這樣的情況。下個賽季，他們將在現有主力本土球員的基礎上，思考外援配置，做出調整和提升。

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去年球季中信特攻用歐洲球風奪冠，季後林秉聖和金恩離隊，而FMVP林韋翰則是動膝蓋手術，球隊以一個戰力不完整的狀態進入到新賽季。雖然例行賽老對手都在調整，新球隊則在磨合，他們最終仍拿下19勝9敗的聯盟第一戰績，但球隊統治力確實不若去年，季賽中的一些問題也被帶到了場場關鍵的季後賽之中。

▲中信特攻洋將艾德攻下27分16籃板，中信特攻81：71拿下G4勝利。（圖／特約記者林柏年攝）
▲中信特攻洋將艾德今年也因傷離隊一段時間，他在球對進攻端中扮演重要角色。（圖／特約記者林柏年攝）
林韋翰、克力斯、艾德皆非處於最佳身體狀態　中信特攻5 Out打不出來

中信特攻包這一季的失利原因包括傷病、戰力流失，總的來說與球隊陣容戰力不若去年有關。主帥李逸驊和GM劉志威都認為休賽季對於職業球隊來說是最重要的，今年失利之後，他們必須要在今年夏天做出更多努力，也對這賽季衛冕失敗的原因做出一些總結和檢討。

「這一賽季我們走得很辛苦，克力斯、艾德、韋翰都是在傷癒回來的狀態，中間鼎哥也受傷，傑龍、亞軒和巴西都是帶傷在打，我們剛剛才在開玩笑說，韋翰和KK（克力斯）、艾德本季只配過一場。」劉志威肯定球員拿下例行賽第一，但可惜季後賽沒有把特色打出來，「因為我們打5 Out，所以4、5號球員需要扛蠻多的進攻責任，但這次系列賽，他們因為身體因素，沒有做得很好，今年在進攻端一直都有比較大的困難，延續到季後賽。」劉志威說，今年T1聯盟所有球隊都在進步，中信特攻也不能停下腳步，下個賽季在本土球員和外援方面都需要提升。

另外，劉志威也坦言在這個系列賽和臺北戰神球員的身體強度是有落差的，感嘆「職業賽事健康才是一切的本錢」，而如何在休賽季讓所有球員符合球隊編制和期待、做好萬全的準備，將是球隊接下來的工作。

▲新北中信特攻主控林韋翰因全場累計兩次技術犯規，取消G5比賽資格。（圖/T1聯盟提供）
▲新北中信特攻主控林韋翰因膝蓋動刀，本季很晚才回歸，這也影響著他進入這賽季的身體狀態。（圖/T1聯盟提供）
林秉聖轉隊後成中信特攻衛冕賽季殺手？劉志威不這麼看

去年奪冠之後金恩和林秉聖陸續離隊，最後從結果來看，這一整個衛冕賽季，中信特攻並沒有很好的克服兩人離隊後產生的問題，林秉聖更是直接成為了淘汰他們的殺手。而是否對失去這兩人感到可惜？劉志威並不那麼看，他認為這就職業球隊很正常的情況。

「他們去到別隊都得到很好的發揮機會，今天秉聖在我們這裡可能還是第六人，他去到台新有很好的一個表現，我們也替他開心。」劉志威認為中信特攻主打團隊球風，今年衛冕失利，比較像是內部的問題，不是因為外面的事情影響。「如果韋翰在，我相信會是完全不一樣的局面．．．應該說，我們今年沒想到韋翰要花這麼多時間恢復，如果我們有想到，那麼配置可能會不一樣。我們沒想到這一點，這是我自己要負的責任，我們並沒有做好現在這個情況的打算。」

中信特攻這兩季擁有T1最穩定的陣容，這也是他們即使本季出現嚴重傷病潮，仍能在季賽中保持穩定成績的原因。季後，他們幾名重要的本土球員包括林韋翰、譚傑龍合約都到齊，阿巴西也在談續約，下個賽季是否會帶回原班人馬？劉志威表示都有在談，而且進度都不錯。

我們還是會以現有的本土球員作為基礎，外援方面就是看現有配置如何，看需不需要做一些調整。」劉志威說目前還有一些考量，不過球員和球團都有一些共識，異動應該不會太大，每一年休賽季他們都會想辦法做一些調整和補強。

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