徐巧芯、呂家愷開撕對話曝光！前國民黨發言人：不該這樣情勒

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蕭敬嚴直言，自己覺得呂家愷的回覆沒問題，畢竟每個人的攻防策略不一樣。然而徐巧芯卻說「我只是覺得大家做人留一線，剛好就好，我沒有犯法，如果你說你認為我有犯法，可以公開譴責我」。呂家愷回覆「我當然不會這樣去想，更不會這樣評論，放心，加油」。徐巧芯再傳「謝謝你的幫忙，我只是擔心您誤會，QQ。畢竟綠營節目，好像已經講得我要被抓去關了」。
呂家愷再回應「如果覺得哪邊太委屈，需要我們來戰，可以跟我們說」。徐巧芯則回覆「沒事啦，就覺得按事實說，不要用笑的，那個都是綠營小學生的霸凌而已，如果說我真的哪裡做不對，你可以盡量批評，我不會有意見，但是我覺得對方好像如果只是在霸凌，就不需要跟著起舞，互相尊重吧！如果有一天，有人要我嘲笑你，我也不會跟著起舞啊，只是這樣。其他我覺得怎麼想，本來就是個人自由」，呂家愷回應「OK」。
徐巧芯之後再傳「我一定也有做得不好的地方，針對那些部分批評OK的，因為藍營支持者傳給我，說要打電話去罵你，我跟他們說不要這樣子，才跟你講一下，我也覺得沒什麼啦。」呂家愷最後回應「謝謝，我能理解」。兩人對話到此為止。
蕭敬嚴指出，徐巧芯確實沒有講「相堵的到」4個字，而且「相堵的到」也是別人轉述，呂家愷本人並沒有說出來，徐巧芯應該去問說出這4個字的人。蕭敬嚴認為徐巧芯整件事都是「他家的事」，因為他們家發生的事情，只有他最清楚，我們當然想幫她講話，但徐巧芯應該告訴我們事實，或是提供相關資料，而不是因為我們是同黨的，所以一定要幫忙，不是這樣「情緒勒索」。