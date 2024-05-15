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前4月產險簽單保費年增逾1成　中華信評：全年有望成長近8%

▲產險業今年前4月簽單保費統計數字出爐！累計簽單保費達898億，比起去年同期成長11%。（圖／Shutterstock）
▲產險業今年前4月簽單保費統計數字出爐！累計簽單保費達898億，比起去年同期成長11%。（圖／Shutterstock）

記者陳郁柔／台北報導

產險業今年前4月簽單保費統計數字昨（14）日出爐！累計簽單保費達898億，比起去年同期成長11%。其中年成長率最大的前兩名分別為工程保險以及商業綜合險。而以業績占比來看，車險是占比最大的，占逾4成。

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根據產險業統計，19家產險公司4月的簽單保費收入合計約218.83億元，跟去年同期的195.2億相比，年增約12.1%；累計今年前4月簽單保費達898.17億元，跟去年同期相比增加89.11億元，年增11.01%。

觀察各險種來看，工程險成長幅度最大。由於各大產險積極拓展綠能、離岸風電等保險業務，因此相關保費出現大幅成長，4月簽單保費達24.26億元，年增192.52%；累計前4月簽單保費達67.33億元，年增逾6成。

以業績占比來看，車險占比仍逾4成，汽車任意責任險前4月簽單保費達206.71億元，年增逾1成；車體損失簽單保費達171.5億元，年增逾9%；前4月整體汽車險簽單保費達441.73億元，占前4月簽單保費逾4成。

以兩大產險來看，富邦產險4月簽單保費59億元，年增大幅成長32%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險單月簽單保費成長275%，表現最為亮眼。累計前四月簽單保費227億元，年成長12%，簽單市占率25.2%。國泰產險4月簽單保費29.5億元，累計簽單保費達115.8億元，年成長19%。其中車險推動完整保障組合商品，簽單保費年成長10%；工程險及海上保險累計保費皆有雙位數成長。

中華信用評等公司（中華信評）昨日表示，台灣持續提升的經濟表現，今年有望為產險業穩定的保險需求提供支撐，對汽車險、旅平險與火險固定需求將在未來兩年帶動保費成長，預估將從去年接近2500億元的保費收入，成長到接近2700億元，成長率約達8%。

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