Energy剩他未婚！Toro約會地下女伴被拍 又帶辣模回家周旋2女間
最殺舞蹈男團Energy近來復出人氣攀升，成員阿弟、牛奶、坤達都已成人夫，書偉也將在下個月舉辦婚禮，只剩42歲的Toro（郭葦昀）尚未定下來。近日他被周刊拍到地下女伴，兩人在大街上互動親密，此外還有一名女模吳苡菲也與Toro曖昧，Toro疑似周旋在2女之間，感情世界看似很精彩。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，Toro近日被拍到與地下女伴約會，兩人一起逛街吃飯，宛如老夫老妻般的生活，在過馬路時他還會用手環住女方肩膀。雖然兩人沒有太多卿卿我我的互動，但有時候Toro的肢體又會靠向女方，透露著友達以上的關係，甚至還被拍到四下無人的時候，Toro偷偷吻了女伴一下，以行為表示自己非單身的身分。
此外，Toro被爆料女伴不只一位，知情人士透露，小模吳苡菲也與Toro曖昧一段時間，果真被周刊拍到，他載著吳苡菲回到他淡水的住處，疑似周旋在2女之間，才會對於戀情閉口不談。而Energy其他4位團員都已有歸屬，只剩Toro還未婚，感情世界持續備受關注。
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