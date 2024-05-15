徐巧芯家樓下被側翼申請路權 藍委求饒：請為「這個人」手下留情
國民黨立委徐巧芯10日爆料住家遭到綠營側翼「無良公關」跟蹤騷擾，她11日晚間到松山分局提告違反《跟騷法》。網紅四叉貓劉宇則寄出路權申請書，借用徐巧芯家樓下路權，且14日已通過，表示18日會有不少人前來朝聖。徐巧芯回應「依法申請，歡迎」。然而國民黨立委羅廷瑋透露，當天立委們大部分時間都在太平島，據了解，徐巧芯媽媽的情緒比較讓人憂心，仍希望政治攻防避免去觸碰家人隱私。
政治中心/綜合報導
四叉貓劉宇12日發文表示，已寄出申請徐巧芯家家門外路權申請書，申請時間是5月18日上午10點至下午10點，申請理由為「知名Youtube網紅拍片」，臨時借用路權。四叉貓14日在臉書分享結果，路權申請已順利通過。對此，徐巧芯則回應表示，「依法申請的路權，歡迎！」
羅廷瑋昨（14）日在政論節目表示「早期也有很多像這樣子，公布政治人物的地址，我們還是希望不要啦」，例如之前的選舉，民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌的地址也被公布，也有許多人去朝聖，「作為公眾人物，其實我們都很擔憂，因為還有家人」。
羅廷瑋指出，具自己私底下了解，徐巧芯媽媽的情緒，其實是最令人擔憂的，「徐媽媽的情緒...並不是像我們這麼地能扛！」
羅廷瑋認為，希望大家還是能考量到徐巧芯的家人的部分，可以手下留情。當然對於公眾人物的批評指教，徐巧芯自己說過「進了廚房不怕熱」。但還是希望個人隱私、家人隱私，儘量不要去觸碰到。
羅廷瑋強調，「那一天大部分的時間，我們應該是在太平島」，17日要去屏東基地準備，18日一早就要出發，回來大概5、6點了，因此希望這些事情不要擴大，「我個人畢竟還是蠻擔心巧芯的家人！」