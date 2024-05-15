首檔聚焦IC設計ETF將推出！00947前10大持股曝光、5/20開募

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台新投信總經理葉柱均表示，看好台灣IC設計產業的長線漲升行情，00947以更方便的方式，方便投資人輕鬆參與IC設計產業未來多頭行情。他說，00947具有3特色：1、瞄準智能浪潮，在AI趨勢下聚焦IC設計具區隔性產品；2、動能增益，每季定期審視股價與營收動能的個股，以利捕捉強勢股；3、追求成長之餘會按季發放股息，並設有收益平準金機制。
台新臺灣IC設計動能ETF經理人黃鈺民指出，台灣IC設計公司受惠台灣產業群聚效益，產值市占率全球第二，僅次於美國，主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片，站在科技需求浪頭之上。台灣IC設計公司不僅鞏固先進製程的領先地位，並持續擴大優勢中，為台股的高獲利族群代表，成為股王的製造機。1987年之後誕生了18個股王，皆是代表當時最夯的產業，2009年後的股王，包含聯發科、矽力KY、信驊、世芯KY等皆是IC設計公司，未來漲勢可期。
黃鈺民表示，台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）個別成分股權重上限10%、精選50檔成分股，其中2/3為大型股、1/3為中小型股。指數編制邏輯是每年2、5、8、11月定審，每年換股四次主要是考量IC類股波動較大，因此每季調整成分股。