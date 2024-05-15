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美股昨日全數收漲！台積電開盤漲12元、台股站上21000點創新高

▲台積電ADR創下歷史新高，激勵台北股市今（15）日開盤持續走高，上漲125點、來到21111點，成功站上21000點大關。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲台積電ADR創下歷史新高，激勵台北股市今（15）日開盤持續走高，上漲125點、來到21111點，成功站上21000點大關。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（14）日全數走高，再加上台積電ADR創下歷史新高，激勵台北股市今（15）日開盤持續走高，上漲125.44點、來到21111.20點，成功站上21000點大關，再創歷史新高，預估成交量為6300億元。

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大盤創歷史新高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.93點、來到248.88點，站上所有均線，預估成交量為970億元。開盤量大強勢：協易機、世芯-KY、神盾、世紀鋼、創意。

權值股全數走高，權王台積電開盤上漲12元、來到837元；昨日召開法說會的鴻海，開盤股價下跌4元、來到168元；聯發科開盤上漲5元、來到1160元。

聯準會主席鮑爾排除升息可能性，迷因股列車繼續走高，美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲126.6點或0.32%，收39558.11點；那斯達克指數上漲122.94點或0.75%，收16511.18點，創下歷史新高點；標普500指數上漲25.26點或0.48%，收5246.68點；費半指數上漲80.85點或1.68%，收4903.93點。

科技五大天王全數走高，Meta上漲0.82%，蘋果上漲0.62%，Alphabet上漲0.71%，微軟上漲0.69%，亞馬遜上漲0.27%。半導體股多數走高，AMD上漲1.73%，美光上漲1.47%，博通上漲3.18%，高通上漲2.58%，輝達漲1.06%，應用材料上漲1.54%，德儀上漲1.76%。

台股ADR以台積領軍。台積電ADR上漲3.78%，再創收盤新高，換算台北股票距1000元大關只差1.5%；日月光ADR上漲1.84%；聯電ADR上漲1.61%；中華電信ADR下跌0.13%。

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