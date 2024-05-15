亞馬遜參與私募、世芯-KY跳空一度漲停 IP矽智財股同步嗨
世芯-KY昨（14）日晚間發布重磅訊息，公司辦理私募現增，參與現增竟是全球電商龍頭亞馬遜，參與認購股權22萬4537股、大約224張。消息也激勵世芯-KY今（15）日股價開在漲停位置2980元，不過隨後遇到賣單調節，上漲逾5%、來到2865元。不過世芯-KY也激勵IP矽智財股群起上攻。
記者陳郁柔／台北報導
矽智財廠世芯-KY昨日公告，美國亞馬遜（Amazon）參與世芯-KY私募案，認購股數為22萬4537股，認購價格每股2382元。依規定，參與認購公司必需揭露重大股東名單，創辦人貝佐斯也首度在台股股市觀測站露出，引發市場熱議。
亞馬遜認購價格為每股2382元，依照昨日收盤價2710元推算，折價幅度約12%，共斥資5.35億元，持股比0.28%。法人分析，由於亞馬遜旗下AWS為世芯-KY最大客戶，亞馬遜參與世芯-KY私募具指標意義，顯示雙方未來合作關係更為緊密。
亞馬遜參與世芯-KY私募案也激勵世芯-KY今日股價表現，開在漲停位置2980元，不過隨後遇到賣單調節，上漲逾5%、來到2865元。不過也激勵IP矽智財股同步走高，億而得-創漲逾29.8%、來到97.4元，創意上漲逾4%，M31上漲逾3%。