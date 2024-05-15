新加坡今輪替政府！新任總理黃循財：未來將突破瑞士生活水準
新任總理黃循財在今（15）日上任，這也是新加坡政府20年以來首次的領導人輪替，許多年輕人是有生以來第一次看到總理就職典禮。黃循財先前接受當地媒體專訪時，提及未來將突破瑞士的生活水準，帶領人民走向更幸福的社會。
國際中心賴正琳／綜合報導
他說現在的新加坡處於更強大的經貿位置，經濟實力也有極高的發展。「過去我們可以說嚮往瑞士的生活水準，而今天的新加坡要再突破單一標準已相當困難。我們進入無人涉足的全新領域，必須找出前進的方向。我們仍得向最優秀的國家學習，尋找最佳的政策實踐方法，但也得創新。這是我將盡力做的，不只是與我的團隊，而是聚合所有新加坡人的集體能量。」他也坦言新加坡正面臨內外重重挑戰，不過會與大眾攜手度過。
「追求瑞士水準」的政策源於第二任總理、榮譽國務資政吳作棟還是副總理時，就和內閣班底定下使新加坡在1999年實現1984年的瑞士生活水準具體目標。長期以來很多人的「新加坡夢」就是對現金、信用卡、汽車、公寓和俱樂部會籍這5C的物質追求。
然而從與年輕世代的新加坡人的互動中，黃循財發現不少人不再以物質成功來衡量生活素質，而是希望做出更有意義的貢獻。因此，黃循財將傾聽人民意見，將新加坡升級成更加幸福的國家。