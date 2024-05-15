照叔叔給的開獎地圖投注！台中男一次電選8期 抱走1.78億大樂透
許多人買彩券，希望能一夕致富，但怎麼投注才會中頭獎？台灣彩券公司總經理謝志宏透露，今（2024）年2月10日開出的3.57億大樂透，由2注均分，每注抱走1.78億元，其中1注開在台中市太平區，中獎人是臨時受託到當地支援水電工作，照著叔叔給的大獎開獎地圖投注，而且一次電選買了8期，結果真的幸運中了大樂透頭獎。
記者顏真真／台北報導
今年2月10日開出的大樂透頭獎彩金3億5767萬19761元，結果有2注中獎，每注可抱走1億7883萬5988元，分別開在新北市中和區景平路479號的將帥彩券行及台中市太平區永成里永成北路191號1樓的財富自由彩券行。
謝志宏透露，其中開在台中市太平區的頭獎得主，是名30多歲男性，在接待中獎人領獎時，問了他中獎心得，他先說了一句「一切都是假的」，讓謝志宏百思不解，進一步詢問「既然都是假的，那你為什麼要買呢？」中獎人才回答「是我叔叔叫我買的」。
謝志宏表示，中獎人原本只是受託去台中太平支援水電工業，叔叔得知他要去台中太平，就給了他1張大獎開獎地圖，認為曾開出大獎的商店比較旺，可能會再開出大獎，在吩咐他要按照中獎地圖，選1家投注站購買，原本沒想過要買彩券的他，後來也聽從叔叔的話，一次買了8期大樂透，採電選共花了400元，結果真的幸運中了大樂透頭獎，抱走1.78億元獎金。
至於叔姪獎金如何分配？謝志宏說，這部分台彩並未過問，因為只有一個人來領獎，若獎金再分配給另1人，因為超過贈與稅免稅額244萬元，若無確切的合資證明，可能涉及贈與稅的問題。