麥當勞徵2100名正職！起薪32K　入職即享17天全薪休假

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麥當勞人力資本事業群副總裁藍郁琇表示，麥當勞多元友善的工作氛圍，正能符合中高齡求職者的期待；隨著麥當勞積極的展店計劃，今年擴大招募1800名正職服務員，為歷年最多。
藍郁琇指出，目前全台麥當勞約24000名員工，45歲以上佔總數15%、逾3600人，其中60歲以上就佔2成；中高齡員工在餐廳都有很好的表現，不僅穩定性高，且自我要求高，他們還會主動關懷年輕夥伴，促進交流並增進企業凝聚力，除了豐富職場文化，也提高團隊的整體效能。
麥當勞分享，提供正職服務員5個排班時段可選擇，且固定週休二日（週間、週末各休一天），適合中高齡希望穩定的工作與生活型態。起薪32K以上，並享有年終奬金；此外，比照外商的優質休假福利，入職全年即享10天特休及7天家庭日，共計123天休假日；其中，麥當勞特有的「10年特休」，滿十年即可享有八週給薪假期，更是內部員工回饋最有感的正職福利。
麥當勞也同步招募300名餐廳襄理，起薪含輪值津貼4萬2400元起，麥當勞透過全球一致的紮實訓練系統，從基礎開始培育成為獨當一面的餐廳主管，並提供穩健的升遷管道，最快2至3年即有升遷機會；升遷為經理後，起薪5萬9200元，加上年終及績效、業績奬金，年薪可達150萬。
麥當勞提到，5月24日、25日於全台麥當勞餐廳舉辦「職場體驗」活動，每日3場、共計2130場次；求職者可就近親臨麥當勞餐廳，現場體驗工作內容、瞭解薪資福利與品牌文化，還能直接面試，完成體驗並加入麥當勞LINE官方帳號，就送大麥克兌換券一張，歡迎中高齡、二度就業、新住民及對餐飲正職有興趣的求職者，加入麥當勞的青銀團隊。
2025年台灣即將邁入超高齡社會，但許多中高齡求職者對於重返職場仍感到怯步，主要原因是擔心體力無法負荷或學習跟不上。麥當勞分享，以員工需求為出發點，打造中高齡友善職場環境：將收銀機鍵盤與廚房影像系統螢幕放大、減輕手持料理器具的重量、甚至為新加入的中高齡夥伴，打造專屬「充電時間」，依體能適時調整訓練進度；此外，亦聘用特約醫生與6位全職護理師，組成「麥胞守護」健康服務團隊，提供安全的工作環境與健康照顧，守護員工健康。