名家論壇》黎榮章／大數據分析NCC提名爭議 罵聲溢出藍綠同溫層
NCC的7名現任委員中，主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲等4人將於7月31日任期屆滿，依規定，政院需在4月底前提交4名新任委員名單，送交立院通過。外界原本猜測翁柏宗被提名續任、並扶正為主委的機率高，但在4月下旬，有媒體獨家報導，內定的新任主委是台經院第四所所長劉柏立，沒過幾天，又峰迴路轉，業界又傳出有媒體大亨介入人事案，導致劉柏立落馬，最後行政院在4月30日壓線送出提名名單，主委人選果然非劉，而是一開始外界猜測的翁柏宗。但NCC早就是在野黨的眼中釘，藍白兩黨在年初大選都提出改革NCC的相關政見，在野黨立委更質疑翁柏宗涉入電視台審照洩密事件，因此強力杯葛人事案，並要推動NCC組織法修法，刪除屆滿委員可延任的條文，要求未來提名應依政黨比例。
文／黎榮章
透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察2020年以來NCC的網路聲量趨勢圖，可發現藍營確實對NCC的不滿其來有自、累積多時。2020年11月NCC決議不通過中天新聞台換照，中天被迫關台，在野黨痛批NCC箝制新聞自由，輿論炸鍋，NCC聲量一舉衝上4年間最高點，單月聲量將近14萬則。隨後2022年8月、9月，先有NCC研擬推動數位中介法立法，外界憂箝制網路輿論自由，隨後又有鏡電視申請執照案傳出疑洩漏考題等，NCC單月聲量再衝破10萬則。2023年5月台北高等行政法院判決撤銷NCC對中天電視不予換照的處分，這讓中天的支持者士氣大振，NCC聲量衝高到6萬多則，但緊接著6月NCC通過鏡電視上架有線電視，再讓輿論嘩然。包含這是NCC委員提名爭議的的3萬多則聲量，NCC四年來接連發生諸多爭議事件，無怪乎在野黨對其不滿持續累積，砲轟NCC其實是「髒兮兮」。
針對4月底至今的NCC新任委員提名爭議，網路負聲量1.3萬則，正聲量僅3千多則，好感度0.23相當低，國民黨立委洪孟楷質疑，此次NCC提名引爆的爭議，包括有媒體大亨介入的影子，主委人選突然變成翁柏宗，執政黨都未對外清楚說明，其他被提名委員過去也都有對媒體的偏頗、言論偏頗等，不符合專業任命。民眾黨立委林國成更號稱接到關說電話，有人帶話告訴他，若能讓翁柏宗當上NCC主委，翁就會把鏡電視調閱小組所有要的資料通通交出。
NCC業務涉及監理廣電媒體內容，是否微妙影響了各家媒體對人事案的報導？透過大數據分析觀察各家媒體報導量，可發現4月底至今，聯合報和中國時報有關NCC的相關新聞最多，被認為政治立場親綠的三民自（三立、民視、自由時報）也有30則上下，報導量也在中段班，並不算特別少。甚至關於敏感的「媒體大亨」介入傳聞，三民自也沒有刻意避開，甚至以翁柏宗「尷尬閃離」記者會入標題，顯見NCC人事案一波三折，連親綠媒體可能都頗有微詞。
從中天關台開始，NCC的爭議形象已深植人心，且從大數據分析看來，還有親綠媒體也加以關注，頗有擴散出藍營同溫層的味道。新的NCC提名人選能否透過溝通說明，爭取到立委支持，攸關未來NCC能否撕下負面標籤、重新打造獨立機關專業形象，否則若由現任委員延任， NCC恐將成在野黨政治提款機，拖累新上任的賴政府。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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