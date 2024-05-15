走出失落30年！布局日股掌握龍頭企業 ETF00949於6/12開募
日本脫胎換骨，投資人布局日股也要有新思維。有投信業者推出其追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，為國內首檔融合巴菲特投資哲學的日股指數的日本護城河優勢龍頭企業ETF（00949），精選30檔具全球護城河優勢的日本大型產業龍頭股，預計發行價格為新臺幣15元，並將於6月12日起展開募集。
記者許家禎／台北報導
復華投信指出，復華日本護城河優勢龍頭企業ETF布局主軸鎖定五大商社、半導體、製造業龍頭及內需消費等目前日股最HOT的四大投資主題。復華日本護城河優勢龍頭企業ETF經理人劉昌祚指出，所謂「護城河優勢」系指企業擁有難以模仿或超越的品牌優勢，擁有寬闊的護城河可以鞏固市場地位，防止競爭者攻進，代表企業具有絕對優勢。
劉昌祚表示，00949所追蹤的指數「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，除了融入巴菲特「護城河優勢」投資精神之外，進一步從市值、流動性、基本面及計算權重等面向層層篩選，同時還需通過2項全球競爭力篩選指標，精選出30檔真正具全球競爭力的日企各產業龍頭。
劉昌祚指出，日本股市走出失落的30年，預期在政策利多、外資持續湧入以及弱勢日圓帶動出口並挹注內需消費產業動能下，日股後市仍可期，建議布局透過聚焦護城河優勢龍頭企業，掌握日股下一個10年黃金起點。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。