報稅季！高資產族最在意3議題1新制　合法節稅技巧也公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
若是投資隸屬於海外市場的基金、ETF、海外債、結構型商品及投資型保險等商品，依所得基本稅額條例的規定，自今（2024）年
起每一申報戶免稅額將提高至750萬，且計算基本稅額的稅率為20%，整體而言稅務負擔將低於定存利息所得。
其次，不少高資產客戶在海外投資不動產，出售獲利後常見疑問包含「忘了當初海外不動產的取得成本該如何申報」，還有「若海外已繳稅，是否需要再次於台灣進行申報？」對此，國泰世華表示，在無法舉證海外不動產的原始取得成本時，依規定可採售價的12%推計為海外財產交易所得。
國泰世華銀行舉例，出售美國洛杉磯不動產售價100萬美元，依12%推計海外財產交易所得為12萬美元，折合約為新台幣384萬元，小於個人基本所得額之免稅額750萬元。因此，若高資產客戶採推計課稅方式申報12萬美元的海外財產交易所得，則實際可自美國匯回約100萬美元的不動產出售價款。
當然，「捐贈扣除額」議題更是許多高資產客戶詢問熱點，但視個人所得主要來源不同，在申報綜所稅列舉捐贈扣除額時，也會有相當大的差異。當高資產客戶的主要所得類型為「境內股利所得」且採「28%分開計稅」的情況下，或是客戶當年度的主要所得類型為「海外所得」的情況下，高資產客戶依規定計算的捐贈限額會大幅下降，進而影響捐贈對所得稅的節稅效果。
此外，我國自去(2023)年開始實施「個人受控外國企業（CFC）」制度，並將在今（2024）年5月展開首次申報。銀行也提醒，若高資產客戶為境外公司的股東，宜儘早委任我國註冊會計師辦理境外公司財務報告簽證。
更多「報稅旺季到」相關新聞。