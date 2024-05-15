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報稅季！高資產族最在意3議題1新制　合法節稅技巧也公開

▲5月報稅季，銀行曝台灣高資產族最關注3大議題1新制，提醒高資產客戶進行投資理財或資產配置時，可善用免稅額度，並比較最低稅負稅率，慎選金融工具降低所得稅負擔。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲5月報稅季，銀行曝台灣高資產族最關注3大議題1新制，提醒高資產客戶進行投資理財或資產配置時，可善用免稅額度，並比較最低稅負稅率，慎選金融工具降低所得稅負擔。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

5月報稅季開跑，隨著台灣高資產族群人數成長及稅務新制上路，稅務議題諮詢熱度持續攀升，銀行訪談高資產客戶後也發現，「金融商品投資」、「海外不動產及境外資金匯回」、「捐贈扣除額」等3大議題最受關注，也提醒高資產客戶進行投資理財或資產配置時，可善用免稅額度，並比較最低稅負稅率，依據這2大要點來慎選金融工具，將可有效降低所得稅負擔。

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國泰世華銀行指出，在高資產客戶最關注的3大議題中，以「金融商品投資」方面而言，近幾年因美聯準會（Fed）升息，不少高資產客戶辦理高息美元定存，但每一申報戶僅有27萬元之儲蓄投資特別扣除額，且家戶綜合所得淨額超過498萬元就須依40%稅率課徵綜所稅。

若是投資隸屬於海外市場的基金、ETF、海外債、結構型商品及投資型保險等商品，依所得基本稅額條例的規定，自今（2024）年
起每一申報戶免稅額將提高至750萬，且計算基本稅額的稅率為20%，整體而言稅務負擔將低於定存利息所得。

其次，不少高資產客戶在海外投資不動產，出售獲利後常見疑問包含「忘了當初海外不動產的取得成本該如何申報」，還有「若海外已繳稅，是否需要再次於台灣進行申報？」對此，國泰世華表示，在無法舉證海外不動產的原始取得成本時，依規定可採售價的12%推計為海外財產交易所得。

國泰世華銀行舉例，出售美國洛杉磯不動產售價100萬美元，依12%推計海外財產交易所得為12萬美元，折合約為新台幣384萬元，小於個人基本所得額之免稅額750萬元。因此，若高資產客戶採推計課稅方式申報12萬美元的海外財產交易所得，則實際可自美國匯回約100萬美元的不動產出售價款。

當然，「捐贈扣除額」議題更是許多高資產客戶詢問熱點，但視個人所得主要來源不同，在申報綜所稅列舉捐贈扣除額時，也會有相當大的差異。當高資產客戶的主要所得類型為「境內股利所得」且採「28%分開計稅」的情況下，或是客戶當年度的主要所得類型為「海外所得」的情況下，高資產客戶依規定計算的捐贈限額會大幅下降，進而影響捐贈對所得稅的節稅效果。

此外，我國自去(2023)年開始實施「個人受控外國企業（CFC）」制度，並將在今（2024）年5月展開首次申報。銀行也提醒，若高資產客戶為境外公司的股東，宜儘早委任我國註冊會計師辦理境外公司財務報告簽證。

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