獨家／中國歌迷敲碗魏如萱參戰《歌手》！金曲歌后表態：我願意

▲微博上以「#魏如萱也想去歌手#」為標題的討論，吸引超過1800萬閱讀量。（圖／翻攝自微博）

▲陳建騏在《歌手2024》擔任音樂總監。（圖／翻攝自維基百科）

《歌手2024》日前播出首集，由於新一季以直播「不修音」的方式拍攝，十分講究歌手的實力及臨場反應，因此在第一集中那英的表現平平，加上楊丞琳在演唱自己的成名曲〈帶我走〉時，高音部分失準走音的情況下，最終由香緹摩爾及凡席亞2名外籍歌手分別拿下冠、亞軍。不少中國歌迷們看到此結果，紛紛表示看不下去，點名實力派歌手們能夠出面參戰。其中，今日凌晨開始，微博上開始有歌迷以「#魏如萱也想去歌手#」做討論，並在微博上吸引超過1800萬閱讀量。對此，魏如萱經紀人向《NOWnews今日新聞》透露：「因為《歌手2024》的音樂總監是陳建騏，參加的歌手又有她很喜歡的那姐（那英），所以魏如萱一直有關注歌手節目，如果節目有來邀請，我們會參加的！」表態願意參加《歌手2024》。陳建騏與魏如萱的淵源，起源於1999年魏如萱只是一個名不見經傳的小歌手，彼時的她正在擔任歌手楊乃文的團練代唱，陳建騏則是楊乃文演唱會的鍵盤手，2人在因緣際會下結識，便開始長達25年亦師亦友的合作關係，2人的合作多次獲得金曲獎提名，陳建騏更是讓魏如萱在她第6張個人專輯《藏著並不等於遺忘》成功鍍金，獲得第31屆金曲獎最佳國語女歌手獎，被譽為「魏如萱的伯樂」。