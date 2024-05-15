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獨家／中國歌迷敲碗魏如萱參戰《歌手》！金曲歌后表態：我願意

▲不少中國歌迷敲碗希望金曲歌后魏如萱可以參戰《歌手2024》，魏如萱經紀人向《NOWnews今日新聞》透露：「如果節目有邀請，我們會參加的！」（圖／翻攝自魏如萱IG）
▲不少中國歌迷敲碗希望金曲歌后魏如萱可以參戰《歌手2024》，魏如萱經紀人向《NOWnews今日新聞》透露：「如果節目有邀請，我們會參加的！」（圖／翻攝自魏如萱IG）

記者張一笙黃雅琪／綜合報導

中國歌唱節目《歌手2024》近日播出第一集，由於亞洲歌手表現失常，導致最終結果由葛萊美歌手香緹摩爾（Chante Moore）及加拿大的歌手凡席亞（Faouzia Ouihya）拿下。不少中國歌迷看不下去，紛紛希望實力派歌手能夠出戰《歌手2024》，為亞洲人討回顏面。今（15）日凌晨開始，有不少中國網友在微博上敲碗，希望金曲歌后魏如萱出戰，《NOWnews今日新聞》獨家詢問魏如萱經紀人，經紀人透露：「因為《歌手2024》的音樂總監是陳建騏，參加的歌手又有她很喜歡的那姐（那英），所以魏如萱一直有關注歌手節目，如果節目有來邀請，我們會參加的！

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▲陳建騏（左）與魏如萱（右），是合作超過25年的好夥伴。（圖／翻攝自陳建騏、魏如萱臉書）
▲陳建騏（左）與魏如萱（右），是合作超過25年的好夥伴。（圖／翻攝自陳建騏、魏如萱臉書）
《歌手2024》日前播出首集，由於新一季以直播「不修音」的方式拍攝，十分講究歌手的實力及臨場反應，因此在第一集中那英的表現平平，加上楊丞琳在演唱自己的成名曲〈帶我走〉時，高音部分失準走音的情況下，最終由香緹摩爾及凡席亞2名外籍歌手分別拿下冠、亞軍。不少中國歌迷們看到此結果，紛紛表示看不下去，點名實力派歌手們能夠出面參戰。其中，今日凌晨開始，微博上開始有歌迷以「#魏如萱也想去歌手#」做討論，並在微博上吸引超過1800萬閱讀量。

▲微博上以「#魏如萱也想去歌手#」為標題的討論，吸引超過1800萬閱讀量。（圖／翻攝自微博）
▲微博上以「#魏如萱也想去歌手#」為標題的討論，吸引超過1800萬閱讀量。（圖／翻攝自微博）
對此，魏如萱經紀人向《NOWnews今日新聞》透露：「因為《歌手2024》的音樂總監是陳建騏，參加的歌手又有她很喜歡的那姐（那英），所以魏如萱一直有關注歌手節目，如果節目有來邀請，我們會參加的！」表態願意參加《歌手2024》。

▲陳建騏在《歌手2024》擔任音樂總監。（圖／翻攝自維基百科）
▲陳建騏在《歌手2024》擔任音樂總監。（圖／翻攝自維基百科）
陳建騏與魏如萱的淵源，起源於1999年魏如萱只是一個名不見經傳的小歌手，彼時的她正在擔任歌手楊乃文的團練代唱，陳建騏則是楊乃文演唱會的鍵盤手，2人在因緣際會下結識，便開始長達25年亦師亦友的合作關係，2人的合作多次獲得金曲獎提名，陳建騏更是讓魏如萱在她第6張個人專輯《藏著並不等於遺忘》成功鍍金，獲得第31屆金曲獎最佳國語女歌手獎，被譽為「魏如萱的伯樂」。

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