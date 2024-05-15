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北影入圍／《周處》最大贏家！周渝民、阮經天爭帝　楊貴媚搶影后

▲第26屆台北電影獎入圍名單，《周處除三害》13項提名最大贏家，周渝民（中）、阮經天（右二）爭影帝，金馬影后楊貴媚加入爭后行列。（圖／台北電影節）
▲第26屆台北電影獎入圍名單，《周處除三害》13項提名最大贏家，周渝民（中）、阮經天（右二）爭影帝，金馬影后楊貴媚加入爭后行列。（圖／台北電影節）

記者黃雅琪／綜合報導

2024第26屆台北電影節於今（15）日記者會公布台北電影獎入圍名單，由2019年非常新人陳妤、2021年非常新人黃冠智擔任揭曉嘉賓，《周處除三害》以13項入圍領頭，《老狐狸》10項與《BIG》8項緊追在後；喜翔、李銘忠、白潤音、周渝民、阮經天競爭影帝，林品彤、李雪、楊貴媚、劉品言以及項婕如角逐影后。

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▲台北電影獎最佳女主角入圍名單。（圖／台北電影節）
▲台北電影獎最佳女主角入圍名單。（圖／台北電影節）
▲台北電影獎最佳導演入圍名單。（圖／台北電影節）
▲台北電影獎最佳導演入圍名單。（圖／台北電影節）
以百萬首獎為號召、年度最重要的台灣電影競賽「台北電影獎」，今年共271件作品報名，包括劇情長片48件、紀錄片49件、短片157件、動畫片17件。在複選評審熱烈討論下，最後選出共計31部作品入圍（劇情長片15部、紀錄片6部、短片5部、動畫片5部），其中《周處除三害》以最佳劇情長片、導演、編劇、男主角、女配角、男配角等13項成入圍大贏家。

演員獎項入圍名單充滿亮點，最佳男主角入圍者有《（真）新的一天》李銘忠、《老狐狸》白潤音、《車頂上的玄天上帝》周渝民、《周處除三害》阮經天、《春行》喜翔；最佳女主角入圍者有《小曉》林品彤、《明日之子》李雪、《春行》楊貴媚、《莎莉》劉品言、《愛的噩夢》項婕如。

最終得獎名單將於7月6日台北電影節頒獎典禮宣布，另有由觀眾從所有入圍作品中選出的「觀眾票選獎」及專業記者組成評審團評選出的「媒體推薦獎」兩項非正式競賽獎。

▲台北電影獎最佳男配角入圍名單。（圖／台北電影節）
▲台北電影獎最佳男配角入圍名單。（圖／台北電影節）
▲台北電影獎最佳女配角入圍名單。（圖／台北電影節）
▲台北電影獎最佳女配角入圍名單。（圖／台北電影節）
今年台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」各項入圍名單於今日也同步公布。「最佳電影行銷獎」由《老狐狸》、《疫起》、《粽邪3：鬼門開》入圍；「最佳海報獎」方序中設計的《老狐狸》、洪文凱設計的《疫起》、黃國瑞設計的《尋找湯德章》海報入圍；「最佳預告片獎」由黃家彥的《疫起》、徐漢強的《青春18x2 通往有你的旅程》、林雍益的《周處除三害》預告片入圍。

會外賽「台灣電影行銷獎」決選評審為台灣奧美執⾏創意總監暨社群總指導蔣依潔、社團法人台灣電影文化協會執行長陳伯任、美商索尼影業台灣分公司董事總經理余卜康、安索帕台灣執行創意總監周宥惠、電通mb資深創意總監廖奎鈞，得獎結果將於7月5日入圍酒會揭曉。

▲台北電影獎最佳新演員入圍名單。（圖／台北電影節）
▲台北電影獎最佳新演員入圍名單。（圖／台北電影節）
台北電影獎完整入圍名單

最佳劇情長片
BIG
小曉
老狐狸
周處除三害
莎莉

最佳紀錄片
XiXi
公園
由島至島
孩子們
雪水消融的季節

最佳短片
下風處
公鹿
回收場的夏天
河童
新年舊日

最佳動畫片
八戒
妖怪森林
長期照顧
眾生相
游墓

最佳導演
魏德聖｜BIG
蕭雅全｜老狐狸
黃精甫｜周處除三害
李鴻其｜愛是一把槍
九把刀（柯景騰）｜請問，還有哪裡需要加強

最佳編劇
魏德聖｜BIG
靳家驊｜小曉
蕭雅全、詹毅文｜老狐狸
黃精甫｜周處除三害
九把刀（柯景騰）｜請問，還有哪裡需要加強

最佳男主角
李銘忠｜（真）新的一天
白潤音｜老狐狸
周渝民｜車頂上的玄天上帝
阮經天｜周處除三害
喜翔｜春行

最佳女主角
林品彤｜小曉
李雪｜明日之子
楊貴媚｜春行
劉品言｜莎莉 
項婕如｜愛的噩夢 

最佳男配角
劉俊謙｜小曉
李銘忠｜少男少女
李李仁｜周處除三害
李英宏｜莎莉
柯震東｜請問，還有哪裡需要加強

最佳女配角
陳意涵｜小曉
劉奕兒｜老狐狸
曾珮瑜｜周處除三害
湯詠絮｜莎莉
林艾璇｜愛的噩夢

最佳新演員
鄭又菲｜BIG 
尹茜蕾｜少男少女
林怡婷｜回收場的夏天
楊富江｜彈味中的嬰孩
洪瑜鴻（春風）｜請問，還有哪裡需要加強

最佳攝影
吳璠、Venice De CASTRO ATIENZA、XiXi｜XiXi 
余靜萍｜（真）新的一天
林哲強｜老狐狸
王金城｜周處除三害
廖敬堯｜莎莉

最佳剪輯
Anna Magdalena Silva SCHLENKER｜XiXi  
陶竺君｜老狐狸 
趙德胤、吳可熙｜診所
秦亞楠｜愛是一把槍
蘇珮儀｜請問，還有哪裡需要加強

最佳配樂
何國杰｜BIG
侯志堅｜老狐狸
盧律銘、林孝親、林思妤、保卜．巴督路｜周處除三害
李英宏｜莎莉
許家維｜愛的噩夢

最佳美術設計
黃美清、楊傳信｜（真）新的一天
鍾侑軒、許正昊｜八戒
詹欣怡｜回收場的夏天
王誌成、尤麗雯｜老狐狸
梁碩麟｜周處除三害

最佳造型設計
邱志峻｜八戒
林芷妤、陳洛梵｜少男少女
王誌成、高仙齡｜老狐狸
許力文｜周處除三害
葉嘉茵｜請問，還有哪裡需要加強

最佳聲音設計
杜篤之、吳書瑤｜BIG
蔡瀚陞｜八戒
簡豐書、陳家俐、楊家慎、湯湘竹｜周處除三害
劉小草、曾雅寧｜愛的噩夢
高偉晏、鄭元凱、朱仕宜｜請問，還有哪裡需要加強

最佳視覺效果
林洪峯、余國亮、梁偉傑｜BIG
林奇鋒、李走狗、林妍伶、李志緯｜女鬼橋2：怨鬼樓
凃維廷｜小曉
楊淙舜、潘胤余｜車頂上的玄天上帝
郭憲聰、陳姵均、王建程｜周處除三害

傑出技術
丹治 匠（動畫導演）｜BIG
洪昰顥（動作設計）｜周處除三害
劉靜怡、廖珮妤、蔡易錦、唐治中、駱昱晨、黃郁婷、陳文育、高爾雅、無名停格動畫工作室（停格動畫技術）｜眾生相

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