北影入圍／《周處》最大贏家！周渝民、阮經天爭帝　楊貴媚搶影后

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演員獎項入圍名單充滿亮點，最佳男主角入圍者有《（真）新的一天》李銘忠、《老狐狸》白潤音、《車頂上的玄天上帝》周渝民、《周處除三害》阮經天、《春行》喜翔；最佳女主角入圍者有《小曉》林品彤、《明日之子》李雪、《春行》楊貴媚、《莎莉》劉品言、《愛的噩夢》項婕如。
最終得獎名單將於7月6日台北電影節頒獎典禮宣布，另有由觀眾從所有入圍作品中選出的「觀眾票選獎」及專業記者組成評審團評選出的「媒體推薦獎」兩項非正式競賽獎。
今年台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」各項入圍名單於今日也同步公布。「最佳電影行銷獎」由《老狐狸》、《疫起》、《粽邪3：鬼門開》入圍；「最佳海報獎」方序中設計的《老狐狸》、洪文凱設計的《疫起》、黃國瑞設計的《尋找湯德章》海報入圍；「最佳預告片獎」由黃家彥的《疫起》、徐漢強的《青春18x2 通往有你的旅程》、林雍益的《周處除三害》預告片入圍。
會外賽「台灣電影行銷獎」決選評審為台灣奧美執⾏創意總監暨社群總指導蔣依潔、社團法人台灣電影文化協會執行長陳伯任、美商索尼影業台灣分公司董事總經理余卜康、安索帕台灣執行創意總監周宥惠、電通mb資深創意總監廖奎鈞，得獎結果將於7月5日入圍酒會揭曉。
台北電影獎完整入圍名單
最佳劇情長片
BIG
小曉
老狐狸
周處除三害
莎莉
最佳紀錄片
XiXi
公園
由島至島
孩子們
雪水消融的季節
最佳短片
下風處
公鹿
回收場的夏天
河童
新年舊日
最佳動畫片
八戒
妖怪森林
長期照顧
眾生相
游墓
最佳導演
魏德聖｜BIG
蕭雅全｜老狐狸
黃精甫｜周處除三害
李鴻其｜愛是一把槍
九把刀（柯景騰）｜請問，還有哪裡需要加強
最佳編劇
魏德聖｜BIG
靳家驊｜小曉
蕭雅全、詹毅文｜老狐狸
黃精甫｜周處除三害
九把刀（柯景騰）｜請問，還有哪裡需要加強
最佳男主角
李銘忠｜（真）新的一天
白潤音｜老狐狸
周渝民｜車頂上的玄天上帝
阮經天｜周處除三害
喜翔｜春行
最佳女主角
林品彤｜小曉
李雪｜明日之子
楊貴媚｜春行
劉品言｜莎莉
項婕如｜愛的噩夢
最佳男配角
劉俊謙｜小曉
李銘忠｜少男少女
李李仁｜周處除三害
李英宏｜莎莉
柯震東｜請問，還有哪裡需要加強
最佳女配角
陳意涵｜小曉
劉奕兒｜老狐狸
曾珮瑜｜周處除三害
湯詠絮｜莎莉
林艾璇｜愛的噩夢
最佳新演員
鄭又菲｜BIG
尹茜蕾｜少男少女
林怡婷｜回收場的夏天
楊富江｜彈味中的嬰孩
洪瑜鴻（春風）｜請問，還有哪裡需要加強
最佳攝影
吳璠、Venice De CASTRO ATIENZA、XiXi｜XiXi
余靜萍｜（真）新的一天
林哲強｜老狐狸
王金城｜周處除三害
廖敬堯｜莎莉
最佳剪輯
Anna Magdalena Silva SCHLENKER｜XiXi
陶竺君｜老狐狸
趙德胤、吳可熙｜診所
秦亞楠｜愛是一把槍
蘇珮儀｜請問，還有哪裡需要加強
最佳配樂
何國杰｜BIG
侯志堅｜老狐狸
盧律銘、林孝親、林思妤、保卜．巴督路｜周處除三害
李英宏｜莎莉
許家維｜愛的噩夢
最佳美術設計
黃美清、楊傳信｜（真）新的一天
鍾侑軒、許正昊｜八戒
詹欣怡｜回收場的夏天
王誌成、尤麗雯｜老狐狸
梁碩麟｜周處除三害
最佳造型設計
邱志峻｜八戒
林芷妤、陳洛梵｜少男少女
王誌成、高仙齡｜老狐狸
許力文｜周處除三害
葉嘉茵｜請問，還有哪裡需要加強
最佳聲音設計
杜篤之、吳書瑤｜BIG
蔡瀚陞｜八戒
簡豐書、陳家俐、楊家慎、湯湘竹｜周處除三害
劉小草、曾雅寧｜愛的噩夢
高偉晏、鄭元凱、朱仕宜｜請問，還有哪裡需要加強
最佳視覺效果
林洪峯、余國亮、梁偉傑｜BIG
林奇鋒、李走狗、林妍伶、李志緯｜女鬼橋2：怨鬼樓
凃維廷｜小曉
楊淙舜、潘胤余｜車頂上的玄天上帝
郭憲聰、陳姵均、王建程｜周處除三害
傑出技術
丹治 匠（動畫導演）｜BIG
洪昰顥（動作設計）｜周處除三害
劉靜怡、廖珮妤、蔡易錦、唐治中、駱昱晨、黃郁婷、陳文育、高爾雅、無名停格動畫工作室（停格動畫技術）｜眾生相
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