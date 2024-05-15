陸國台辦懲戒台灣5名嘴！劉寶傑今晚正面回擊 于北辰謝敵軍肯定
大陸國台辦今（15）日宣布將嚴懲黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川這5位台灣名嘴及其家屬，認為他們「挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。」對此，劉寶傑所屬的電視台回應：「寶傑會在今天晚上《關鍵時刻》節目回應。」
記者薛羽彤／綜合報導
國台辦新聞發言人陳斌華表示，過去一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播，大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。
其中被點名的黃世聰、李正皓兩人過去都是劉寶傑主持的節目《關鍵時刻》常客，電視台也針對國台辦聲明回應，表示劉寶傑會在今晚播出的《關鍵時刻》統一回應。
被列黑名單之一的于北辰，在臉書上諷刺表示，「一大早收到了最大的榮耀勳章。『匪偽國台辦』終於對我發出了黑名單通知！」他坦言若中國不實施自由、民主，自己終生絕不會踏入中國的領土，並感謝「敵軍」的肯定，「我會更堅定反共、愛台灣！直到永遠！」顯然對於大陸國台辦的聲明不以為意。
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