台北電影獎／許光漢《青春18x2》無緣影帝卻入圍！評審無奈發聲了
第26屆台北電影獎今（15）日公布入圍名單，《春行》喜翔、《老狐狸》白潤音、《（真）新的一天》李銘忠以及《車頂上的玄天上帝》周渝民，角逐北影影帝。值得關注的是，許光漢主演電影《青春18x2 通往有你的旅程》，入圍會外賽「台灣電影行銷獎」的最佳預告片獎，卻沒有提名台北電影獎主要名單；台北電影節總監李亞梅無奈回應：「他們沒有報名台北電影獎。」
記者黃雅琪／台北報導
電影《青春18x2 通往有你的旅程》入圍台北電影節會外賽，「台灣電影行銷獎」的最佳預告片獎，卻在台北電影獎主要名單一項提名都沒有，問到這題，台北電影節總監李亞梅，有些無奈的說：「是他們沒有報名台北電影獎，我們也困惑，但是電影公司說經過內部討論決定這麼做，他們沒有透露具體的原因，還是歡迎他們以後來報，因為有報有機會。」
另外，入圍名單部分還有一點相當特別，就是曾珮瑜以《周處除三害》入圍最佳女配角獎；台北電影節總監李亞梅表示，其實她本來沒有報名，後來是由評審主動發掘，才進入入圍名單中。
李銘忠以《（真）新的一天》提名影帝、《少男少女》提名男配角，成為雙料入圍者，他激動感謝喊：「感謝上帝的恩典，天啊想都沒想過的畫面，515是我家的門牌號碼，今天也是5月15日！看到入圍的名單，如此榮幸可以與這些好朋友同時入圍男主角跟男配角，是非常高興的事情！」
李銘忠致謝陳宏一與許立達導演：「多次願意給我合作機會的唐在揚大哥，還有要謝謝我哥『哥！我入圍了！』真的是太激動了，要謝謝的人太多，希望有機會在北影見到大家齊聚一堂時，一一道謝！」台北電影獎7月6日頒獎，台灣電影行銷獎7月5日入圍酒會揭曉。
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