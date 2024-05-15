台北電影獎／劉品言有望同台舊愛阮經天！她放話：排除萬難也要到
第26屆台北電影獎今（15）日公布入圍名單，女主角入圍者有《小曉》林品彤、《明日之子》李雪、《春行》楊貴媚、《莎莉》劉品言、《愛的噩夢》項婕如。值得關注的是，劉品言的舊愛阮經天也提名最佳男主角，昔日好友同時入圍、有望同框，劉品言大方回應：「肯定排除萬難也要到。」
記者黃雅琪／台北報導
劉品言憑藉《莎莉》入圍北影影后，興奮回應：「《莎莉》是我很愛的作品，能夠跟著《莎莉》入圍第一次的女主角獎項，真的超級開心！謝謝《莎莉》帶給我的一切，也謝謝台北電影獎給莎莉的入圍肯定！肯定排除萬難也要到，又可以去北影跟大家碰面了，真好。」
2023年才以《小曉》奪下金馬影后的林品彤，開心表示：「非常謝謝台北電影節和評審的鼓勵與愛護，也很想要藉這個機會再度謝謝《小曉》劇組的大家。能回到北影這個溫暖的電影大家庭，實在太開心了！」項婕如首度入圍北影影后：「這是我第一次入圍，收到消息時很開心，非常感謝評審們的肯定，也謝謝劇組同仁們的付出，謝謝我戲裡的夥伴林柏宏，謝謝長鈺姐和廖明毅導演相信我能一起完成這趟旅程。」
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