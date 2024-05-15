滴妹手搖店狂賺2億！阿滴痛批「不給股份」遭已讀不回　正式宣戰

台北電影獎／阮經天《周處》提名13項！評審曝內幕：我們不是法官

▲阮經天《周處除三害》台北電影獎提名13項，成為入圍大贏家，評審曝內幕：「我們不是法官。」（圖／台北電影節）
▲阮經天《周處除三害》台北電影獎提名13項，成為入圍大贏家，評審曝內幕：「我們不是法官。」（圖／台北電影節）

記者黃雅琪／台北報導

第26屆台北電影獎今（15）日舉行入圍記者會，阮經天主演的《周處除三害》以13項提名、成為最大贏家，台北電影節總監李亞梅針對錢人豪導演提出的劇本爭議，特別說明：「評審的過程中是我主動提出來，因為這個片有一點爭議，那會不會影響到評審的選擇？那評審是說，因為（判決）還在進行中，我們也不是法官，不應該去判定這件事情。」因此純粹以影片的取材、劇本結構、角色塑造，甚至對白撰寫是否優秀，做為考量。錢人豪表示：「沒什麼興趣回應，一切交由司法定奪，希望業界和平。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲阮經天（左起）、周渝民、喜翔、李銘忠、白潤音角逐北影影帝。（圖／台北電影節）
▲阮經天（左起）、周渝民、喜翔、李銘忠、白潤音角逐北影影帝。（圖／台北電影節）
本屆評審團主席由香港導演陳果出任，評選過程分為初選、複選及決選三階段，自早上10點到晚上7點，開會9個小時討論出入圍名單。台北電影節總監李亞梅點出特別之處，李銘忠以《（真）新的一天》提名影帝、《少男少女》提名男配角，成為雙料入圍者！曾珮瑜以《周處除三害》提名女配角，其實本來沒報名，是由評審主動發掘入圍。

男女主角都經過三輪開會討論，林品彤《小曉》、李雪《明日之子》、楊貴媚《春行》、劉品言《莎莉》以及項婕如《愛的噩夢》角逐影后，喜翔《春行》、李銘忠《（真）新的一天》、白潤音《老狐狸》、周渝民《車頂上的玄天上帝》、阮經天《周處除三害》競爭影帝。台北電影節總監李亞梅表示，影帝遺珠部分有《愛是一把槍》李鴻其、《老狐狸》陳慕義，兩者皆因爲戲分不夠無法提名。

▲林品彤（左起）、李雪、楊貴媚、劉品言以及項婕如，角逐台北電影獎影后。（圖／台北電影節）
▲林品彤（左起）、李雪、楊貴媚、劉品言以及項婕如，角逐台北電影獎影后。（圖／台北電影節）
男配角遺珠部分，袁富華與陳以文演出的《周處除三害》，評審認為袁富華在角色上，讓大家產生不安的部分做得非常好，可惜角色前後沒有說明太多；陳以文飾演的邪教人士非常傳神，但票數差一點。《少男少女》姚淳耀飾演的警察，評審認為篇幅不夠、演技太用力，給出建議：「建議他以後可以在表演詮釋角色上，自己主動要求多一點或少一點的設計。」

女配角遺珠部分，楊麗音演出的短片《赤子》、劇情片《莎莉》，評審認為兩個角色完全不一樣，但篇幅不夠無法入圍。謝瓊煖演出的《周處除三害》，為了角色去剃頭髮，評審誇讚：「她真的進入到那個角色！」但同樣是因為角色的篇幅不夠長，沒有前後的理解，令評審直呼：「非常可惜！」

▲劉俊謙（左起）、李銘忠、李李仁、李英宏、柯震東角逐台北電影獎男配角。（圖／台北電影節）
▲劉俊謙（左起）、李銘忠、李李仁、李英宏、柯震東角逐台北電影獎男配角。（圖／台北電影節）
▲陳意涵（左起）、劉奕兒、曾珮瑜、湯詠絮、林艾璇角逐台北電影獎女配角。（圖／台北電影節）
▲陳意涵（左起）、劉奕兒、曾珮瑜、湯詠絮、林艾璇角逐台北電影獎女配角。（圖／台北電影節）
台北電影獎評選過程分為初選、複選及決選三階段，初選評審共計16位，分為四大類評選，劇情長片類包括高炳權（導演）、陳璽文（監製）、傅天余（導演）、曾英庭（導演）、楊謹華（演員）；紀錄片類包括王婉柔（導演）、李家驊（導演）、張明右（導演）、黃琇怡（導演）、盧盈良（導演）；短片類包括陳保英（監製）、陳庭妮（演員）、廖明毅（導演）；動畫片類有王尉修（導演）、劉琬琳（導演）、蔡旭晟（導演）。

複選評審包括王耿瑜（導演）、吳瑾蓉（編劇）、李耀華（監製）、李銘杰（配樂／聲音設計）、林君陽（導演）、姚以緹（演員）、許瑋甯（演員）、陳若宇（美術），加上初選評審盧盈良、蔡旭晟、傅天余，由以上11位選出本屆台北電影獎入圍名單。最終得獎名單將於7月6日台北電影節頒獎典禮宣布，另有由觀眾從所有入圍作品中選出的「觀眾票選獎」及專業記者組成評審團評選出的「媒體推薦獎」兩項非正式競賽獎。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

北影入圍／《周處》最大贏家！周渝民、阮經天爭帝　楊貴媚搶影后

楊貴媚「塞假奶上陣」長滿痱子　32年前經典作《無言的山丘》登陸

梅莉史翠普獲終身成就獎！淚憶35年前奪坎城影后：以為事業結束了

張敏《摩登武聖》洗澡戲穿幫鏡頭曝！周星馳臉紅當機洩真男人反應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生