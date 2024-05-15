台北電影獎／阮經天《周處》提名13項！評審曝內幕：我們不是法官

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男女主角都經過三輪開會討論，林品彤《小曉》、李雪《明日之子》、楊貴媚《春行》、劉品言《莎莉》以及項婕如《愛的噩夢》角逐影后，喜翔《春行》、李銘忠《（真）新的一天》、白潤音《老狐狸》、周渝民《車頂上的玄天上帝》、阮經天《周處除三害》競爭影帝。台北電影節總監李亞梅表示，影帝遺珠部分有《愛是一把槍》李鴻其、《老狐狸》陳慕義，兩者皆因爲戲分不夠無法提名。
男配角遺珠部分，袁富華與陳以文演出的《周處除三害》，評審認為袁富華在角色上，讓大家產生不安的部分做得非常好，可惜角色前後沒有說明太多；陳以文飾演的邪教人士非常傳神，但票數差一點。《少男少女》姚淳耀飾演的警察，評審認為篇幅不夠、演技太用力，給出建議：「建議他以後可以在表演詮釋角色上，自己主動要求多一點或少一點的設計。」
女配角遺珠部分，楊麗音演出的短片《赤子》、劇情片《莎莉》，評審認為兩個角色完全不一樣，但篇幅不夠無法入圍。謝瓊煖演出的《周處除三害》，為了角色去剃頭髮，評審誇讚：「她真的進入到那個角色！」但同樣是因為角色的篇幅不夠長，沒有前後的理解，令評審直呼：「非常可惜！」
台北電影獎評選過程分為初選、複選及決選三階段，初選評審共計16位，分為四大類評選，劇情長片類包括高炳權（導演）、陳璽文（監製）、傅天余（導演）、曾英庭（導演）、楊謹華（演員）；紀錄片類包括王婉柔（導演）、李家驊（導演）、張明右（導演）、黃琇怡（導演）、盧盈良（導演）；短片類包括陳保英（監製）、陳庭妮（演員）、廖明毅（導演）；動畫片類有王尉修（導演）、劉琬琳（導演）、蔡旭晟（導演）。
複選評審包括王耿瑜（導演）、吳瑾蓉（編劇）、李耀華（監製）、李銘杰（配樂／聲音設計）、林君陽（導演）、姚以緹（演員）、許瑋甯（演員）、陳若宇（美術），加上初選評審盧盈良、蔡旭晟、傅天余，由以上11位選出本屆台北電影獎入圍名單。最終得獎名單將於7月6日台北電影節頒獎典禮宣布，另有由觀眾從所有入圍作品中選出的「觀眾票選獎」及專業記者組成評審團評選出的「媒體推薦獎」兩項非正式競賽獎。
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