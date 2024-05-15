光陽電動機車首款「充換兩用」亮相 新資費168最高18月騎到飽
國內機車大廠KYMCO光陽今（15）日舉辦Ionex Uno創世紀新車發表會，會中由光陽集團董事長柯勝峯親自發表新車，推出了首款「充換兩用」S Techno電動機車，以及個性化電能小車配置單顆電池的酷玩CoolOne，同時公布新資費，單電池168元、雙電池498元，最高可享18個月騎到飽。新車售價S7 Techno售價 9萬1800元起，酷玩CoolOne 小輕輕型，售價3萬9800元起。
記者周淑萍/綜合報導
光陽2023年在義大利米蘭，發表能夠實現「充換合一、車電分離」的Ionex革命性創新技術，配置該技術的新車今（15）日終於在台灣亮相，取名為S Techno，台灣將會是全球首發。柯勝峯在會中表示，充換合一的創新模式，將充電與換電的優勢結合。
充換合一的好處在於，下班回家就充電，不需要特別到繞到換電站，隔天上班就能滿電出發，另外，對於想要前往秘境遊玩的玩家來說，帶上充電器就能隨時移動。實際詢問現場工作人員，充電的部分，大約需要4~6小時才能充飽雙顆電池，如果真的趕時間還是需要到換電站更換。
全球首發「充換兩用」電動機車S Techno，是全球第一款配備Ionex BMU電池計量模組的電動機車，使用兩顆可交換的Ionex電池，同時還備有符合公規介面的充電接頭，能夠透過市場上任何公規介面充電器或充電站進行能源補充。具有遠端手機感應Keyless功能，能透過手機App，進行多項車輛控制與個人化設定
與原有的Ionex S系列相比，S Techno配置汽車級Class D大燈，擁有更佳的夜間照明。全新開放式前置物空間，可以輕鬆置入700cc手搖飲料。座墊高降低2公分，讓騎乘操控更加輕鬆。Type C的18W PD快速充電座，讓手機充電更加迅速
此外，還搶攻菜籃族市場，推出換電版個性化電能小車酷玩，含單顆電池僅65.5公斤，73.5公分的超低座高，搭配全新2.0kW動力馬達，極速可達55公里。
會中也揭曉新資費，將於今年6月1日生效，取代原有的Ionex 3.0資費方案，另有，Ionex全新升級限時資費優惠方案，單電池168哩多惠、雙電池498哩多惠，最高18個月騎到飽。準備用新車和新資費來大搶電動機車市場。