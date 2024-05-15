Energy最夯成員TORO拋震撼彈：團員感情不好 關鍵原因曝光
超夯男團Energy近期宣布回歸舞台，讓粉絲們超級興奮，不僅簽唱會大爆滿，7月份更將連2度攻蛋開演唱會，不過5名團員牛奶、坤達、阿弟、TORO、書偉，疑似在20年前感情不佳，甚至TORO還曾在最火紅的時候退團，讓歌迷非常震驚。Energy感情不融洽，其實一切有跡可循，身為隊長的牛奶（葉乃文）去年曾開設一檔Podcast節目《BiggerBoss》，開播第一集邀請了TORO（郭葦昀），兩人暢聊一路走來的心路歷程，也坦言彼此之間真的有許多誤會，TORO與牛奶談起過往一起到處演出的回憶，彼此也承認當年團員的感情真的不好，加上當時的成員們都年輕氣盛，有了誤會也沒解開，最後還各自單飛，直到今年這場盛大的回歸，彼此才真的解開心結。
記者施以慧／綜合報導
TORO分享自己這些年轉到幕後工作的經歷，說自己依然常常被同行拿來與團員做比較。他也向牛奶坦承：「20歲尾巴的我有想過要打給你欸，可是我沒有你電話。」談起自己從幕前轉至幕後的經歷，包括一開始當老闆花了千萬投資搖滾樂團、擔任寰亞電影集團台灣區總監、並與全球最大嘻哈唱片公司Def Jam創辦人Russell Simmons合作等鮮為人知的故事，也分享許多第一次公開講述的事情及對娛樂行業的產業分析，商業經營。
牛奶也坦言自己平時私下就愛看人物傳記跟人物專訪，喜歡研究各種商業模式，所以才決定開播自己的Podcast節目，「到了這個階段，想要做自己喜歡並有熱情的事情，也能留下些自己覺得有價值的東西。」他也透露，這次在節目中與團員TORO訪談的內容，很多都是兩人私下從未深入聊過的事情，兩人意外的促膝長談，也成為這次回歸歌壇的關鍵因素。
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