浪漫520遊高雄　愛河鳳凰花盛開散步賞花嚐美食

浪漫520即將到來，高雄代表愛情浪漫之河「愛河」目前沿岸種植的鳳凰花正值盛開季節。高市府觀光局長高閔琳表示，愛河鳳凰花盛開特別適合情侶、家人到愛河風景區散步賞花，也建議順道前往鄰近的特色餐廳享用大餐，留下獨特回憶。誠摯邀請天下有情人520來高雄愛河，真心告白「我愛你」，歡度浪漫時光、見證彼此的山盟海誓。
記者陳美嘉／高雄報導
高閔琳指出，台灣南部氣候適合鳳凰木種植，高雄各地都能看到，其中，河東路與中正四路口愛河畔，一顆盛開的鳳凰木，樹形高大漂亮且樹下有座椅，已成為民眾和情侶最愛拍照打卡的景點。距離盛開鳳凰木大約150公尺，由觀光局委託民間經營餐廳「白色戀人貨櫃屋」及「愛河走走」，特別適合情侶漫步愛河畔賞花並前往用餐，浪漫慶祝520情人節。
520除了到海內外知名的愛河賞花，由觀光局委託民間經營餐飲「抒嗜人文茶飲」及「夢裡棧」，也在520當天推出優惠方案。「抒嗜人文茶飲」設計布置融合紅磚及拱門造型古城城牆意象，再加上可於夜間發光的戶外時尚桌椅，周末更有歌手駐唱，是近年鳳山熱門餐飲景點。另位於澄清湖畔文前路充滿南洋庭園風的「夢裡棧」餐廳，餐後可到澄清湖悠閒散步，更能感受大自然的美好。
觀光局表示，除觀光局委託經營的特色餐廳推出優惠外，高雄還有「米其林指南」、「必比登推介」、「米其林入選」等60家《臺灣米其林指南》餐廳名單，推薦大家儘早規劃情人節大餐。餐飲相關訊息請上業者粉絲專頁查詢，更多高雄活動訊息及旅遊資訊，請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。