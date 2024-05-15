楊貴媚「塞假奶上陣」長滿痱子　32年前經典作《無言的山丘》登陸

我是廣告 請繼續往下閱讀
由魏德聖導演執導的816《BIG》，將作為今年兩岸電影展中台灣電影在雅安的開幕影片，導演魏德聖及主演范逸臣都將親自出席，為台灣電影在雅安站台；曾獲金馬獎最佳劇情片的台灣經典電影《無言的山丘》，睽違32年以數位修復版再次登陸放映，以此片拿下金馬最佳導演的王童以及入圍影后的楊貴媚也將攜手前進雅安，讓中國大陸影迷一睹台灣經典電影的風采。
回想起32年前拍《無言的山丘》的回憶，楊貴媚笑說當年電影定裝的時候，很注重電影美學的王童導演一直覺得她太瘦了，苦惱該如何把她變成能挑起礦坑木頭的強壯女人，後來他看到製景班一位胖胖的阿姨，導演突然靈感乍現跟服裝師說：「我就要貴媚像她。」
這讓服裝阿姨很苦惱，想了很久就在楊貴媚的戲服裡面放了假奶和一條毯子，再穿上戲服就成了電影裡的阿柔，楊貴媚說：「最後導演終於滿意了，但我就常常滿身大汗還長了痱子，於是服裝阿姨很貼心買了涼涼膏擦在我身上，結果拍戲時就像是洗三溫暖一樣，身體裡面是冰涼的，但衣服包裹著是悶熱的，那種感覺很難形容，當年拍戲的故事真的好多好多，現在回想起來依舊是記憶猶新啊。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道