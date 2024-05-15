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純網銀首家！ LINE Bank開辦外匯業務　祭高利存款年息最高10%

▲LINE Bank今( 15 )日宣布，成為純網銀首家外匯指定銀行，開啟提供180萬客戶台、外幣財富管理及資產配置等理財服務的序幕。（圖／LINE Bank提供）
▲LINE Bank今( 15 )日宣布，成為純網銀首家外匯指定銀行，開啟提供180萬客戶台、外幣財富管理及資產配置等理財服務的序幕。（圖／LINE Bank提供）

記者顏真真／台北報導

LINE Bank今（15）日宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，也是首家取得外匯指定銀行營業執照的純網銀，亦開啟為180萬客戶提供台、外幣財管及資產配置等理財服務，首波也祭出美元及新台幣雙利優惠，除享有美元活存利率1.2%外，外幣活存帳戶存款餘額達2千美元、且台幣定存每日餘額不低於活動基準日（5/14），次日即享新台幣口袋帳戶利率加碼至10%，而且當日達檻、次日享加碼。

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LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank透過客戶調查，了解新世代的台、外幣理財需求，未來除了推出各種外幣及財富管理產品之外，也將持續深化與快金融平台夥伴的產品合作，期望提供客戶更廣泛且深入的財富管理服務。

LINE Bank即日起將陸續開辦各種外幣存款匯款及財富管理產品與服務，客戶可透過LINE Bank所提供的手機行動銀行與快金融平台，包括從LINE Bank App或從LINE App錢包，依個人理財及資產配置所需，輕鬆取得台、外幣計價存款、基金、境內外有價證券及合作券商所提供的國內外股票、ETF及各類國內外有價證券產品與服務。

LINE Bank首波外匯服務推出結匯、外幣（美元）活存、跨境匯出及外幣收款等業務，除優化結匯及外幣匯款/收款的流程，期間也推出高利存款專案及匯款/收款手續費優惠，期能帶給外幣需求用戶更優質且優惠的使用體驗。

在外幣收款服務部分，接受本國境內銀行及全球境外銀行的美元匯款，可以直接匯入美元存入外幣帳戶、或是直接結售為新台幣存入LINE Bank主帳戶，24小時隨時可於App收款，且可收款期間長達20天，提供充裕處理時間，減少因來不及處理而遭退匯的情況，上市期間客戶享有匯入手續費每筆只要新台幣50元的優惠，原價400元。

至於跨境匯出服務，第一階段開放匯款至美國的美元帳戶，只要LINE Bank用戶，無須臨櫃也無須開立外幣帳戶，直接以台幣匯款，匯款時自動結匯，最快當日到行。有別於一般跨境匯款、需被層層收取費用，LINE Bank是無額外收取跨境處理費及中轉行手續費，且上市期間匯款手續費新台幣150元，原價600元，款項即可全額到達美國的收款銀行。

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