注意！YouBike自行車新制 7/1起沒投保傷害險無法騎2.0E電輔車
YouBike是市民短距移動過程中，其中一項好入手的交通選擇，而YouBike2.0E為電動輔助車，在考量騎乘距離較遠、加速較快後，北北桃共同決議，今（2024）年7月1日起，在台北、新北及桃園租借YouBike2.0E前，須先投保公共自行車傷害險，未投保者將無法租借YouBike2.0E，已經投保過公共自行車傷害險即可騎乘YouBike2.0E，不須再重新投保。
記者林莞茜／綜合報導
台北市交通局說明，2018年6月推出免費公共自行車傷害險，騎乘時發生意外事故，造成被保險人死亡、失能及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請保險理賠，保險金額最高理賠 100 萬元 (未滿15足歲者為喪葬費用及失能保險金)，傷害住院日額最高1,000 元。因傷害險屬人身保險，須採實名制、輸入身分證字號（或護照號碼）、生日，且經過被保險人同意才會產生效力，所以須由民眾自行投保設定，交通局已持續鼓勵民眾投保，投保比率由111年底50%已增加至113年4月68%。
桃園交通局也指出，電輔車(YouBike 2.0E)相較於一般車輛(YouBike 2.0)騎乘較省力並可更輕鬆提升車速，故新制規定會員須「完成投保」才可租借YouBike 2.0E；一般車輛(YouBike 2.0)則須「完成投保意願填寫」才可租借，民眾可選擇是否享有市府所提供之免費公共自行車傷害險保障，針對無意願提供個人資料投保免費傷害險之民眾，完成投保意願填寫仍可租借YouBike 2.0使用，即日起系統開放填寫投保意願。
交通局提醒，公共自行車傷害險為免費，民眾只要透過微笑單車官方網站、APP「登入會員」免費加保，即可獲得全國YouBike騎乘事故意外的保障；交通局也提醒，每一會員帳號雖可申請登記5張卡片，但5張卡片實際使用者與被保險人須為同一人，始符合理賠資格，提醒會員務必檢查登記的每張卡是否為使用者，以維自身權益。