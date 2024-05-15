臺灣熱氣球嘉年華7月預售票售罄！5/22還可搶　亮點、節目表整理

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臺東縣長饒慶鈴表示，2024臺灣國際熱氣球嘉年華縣府將與三麗鷗攜手合作，以「臺灣國際熱氣球嘉年華X HELLO KITTY 50週年生日慶」為主題聯名，辦理12場光雕音樂會，其中8場將與500架無人機進行聯合展演，為歷年最多場次，除了HELLO KITTY，布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿，將於熱氣球與無人機的聯合展演中閃耀亮相。
另外，7月11日、8月19日的熱氣球光雕音樂會分別邀請天王周湯豪、人氣男團WOLF(S)五堅情擔任壓軸嘉賓。
📍熱氣球光雕音樂會場次
7月01日(一) 鹿野高台(暖身場) 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
7月08日(一) 池上大坡池 【星光場光雕】
7月11日(四) 鹿野高台 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
7月15日(一)：太麻里曙光園區【日出場】
7月18日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】
7月22日(一)：成功三仙台【日出場】
7月25日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】
8月01日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】
8月08日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】
8月12日(一)：台東市國際地標 【星光場】
8月15日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】
8月19日(一)：鹿野高台（閉幕）【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】壓軸藝人：五堅情
📍預約場次
臺東縣政府指出，熱氣球繫留體驗每日提供05:30-07:00上午場與17:00-18:30下午場兩個場次（7月6日上午配合開幕活動，僅提供下午場次），平日票（週一到週四）每場線上預約開放80位名額，線上預約依搭乘月份分兩階段購票。
第一階段 5月15日中午12點開放預約7月份場次，目前確認已售罄；第二階段則於5月22日中午12點開放預約8月份場次，總計82場，共8,510位名額，每張體驗票為單人單場使用，每筆訂單最多限購2張。另外今年搭配Hello Kitty 50周年活動，加碼提供100顆Hello Kitty充氣小球，將從預購訂單中隨機抽出並公佈於活動官網及臉書，抽中的民眾於搭乘日現場預購報到處領取（中獎訂單每筆１顆為限）。
而繫留體驗時間分為上午場與下午場，縣府尤其提醒民眾，部分光雕音樂會日期（7月11、18、25日及8月1、8、15、19日）下午場次僅開放現場售票，如欲安排該場次體驗敬請提前至現場購票。除了「繫留體驗票」的單票預購外，結合交通與旅宿的「自由行套票」也將同步開放預購。
📍票價
繫留體驗票價每張550元，假日票（週五至週日）則是每場開放130位名額，票價為650元。
活動資訊
2024臺灣國際熱氣球嘉年華
日期：7月6日~8月19日
地點：鹿野高台等處
預購網站連結：2024臺灣國際熱氣球嘉年華｜繫留體驗線上預約平台
繫留體驗線上預購客服電話 02-5573-6886(服務時間 07:30-22:00，活動區間6/24-8/19為24小時服務)
繫留購票LINE：請搜尋＠eztravel.com(服務時間09:00-18:00，活動區間6/24-8/19為24小時服務)