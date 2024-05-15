Google I/O大秀AI！全新Gemini助攻「搜尋」　連影片也能解套

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有時候你只想快速找到答案，但沒有時間看網路上的大量資訊。這個時候，Google 的 AI 總覽就能派上用場。透過 AI 總覽，針對複雜的問題提供解答，使用者會造訪並瀏覽更多元的網站來尋求不同回答。舉例來說，如何執行馬拉松訓練規劃、出席晚會的服裝搭配等。目前是透過Search Labs 所推出的實驗功能來使用 AI 總覽，但結束目前為止已經高達數十億次。即日起將率先在美國推出 AI 總覽，並於日後支援更多國家。不久後，還可以選擇簡化語言或更詳細地分解內容來調整，以及回答更複雜的問題。
🟡客製化備餐與旅程規劃功能
透過 Search 裡面的規劃能力，它可以幫助你依照需求制定對應的計畫，像是度假規劃或是準備三餐等。舉例來說可以搜尋：「幫我制定三天的備餐菜單，要容易準備，而且能餵飽一大群人。」如果想改菜單，也可以直接調整你的需求，Google 搜尋會替你客製備餐內容，並且把食材清單快速匯出到 Google 文件或 Gmail，方便採買規劃。 今年會在 Search Labs 推出，並先支援美國地區的英文查詢。今年下半年，會新增更多客製功能和計畫類別，像是規劃派對、跟運動健身等類型。
🟡探索 AI 整理的搜尋結果頁面
問題沒有單一的正確解答時，常需要花很多時間考慮各種選項，才能找到靈感。不久後，如果你需要發想創意，Google 搜尋會利用生成式 AI 和你一起腦力激盪，搜尋結果頁面也會以 AI 技術整理分類，方便查看瀏覽。
🟡支援影片搜尋
Google 搜尋可以支援影片，舉例來說，假設在二手店買了黑膠唱片機，但回家打開後卻不能用，這個時候可以拍下影片直接搜尋，不必思考該如何描述問題。這項功能不久後就會在 Search Labs 中推出，率先適用於美國境內的英文查詢。