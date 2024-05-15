台中出發！虎航開賣飛日韓3航線　單程最低1699元起

長榮航空「英勇空姐」阻乘客互毆登外媒　各獲嘉獎一次

▲長榮航空爆發旅客空中打架，長榮空服員英勇勸架、肉身擋揮拳不慎被肘擊，畫面曝光讓眾人驚嘆「空姐很勇敢，值得被尊敬」、「好敬業」。官方零容忍報警，持續關心組員身心狀況並將給予適當獎勵。（圖／翻攝自讀者授權提供影片）
▲長榮航空爆發旅客空中打架，長榮空服員英勇勸架、肉身擋揮拳不慎被肘擊，畫面曝光讓眾人驚嘆「空姐很勇敢，值得被尊敬」、「好敬業」。官方零容忍報警，持續關心組員身心狀況並將給予適當獎勵。（圖／翻攝自讀者授權提供影片）

記者許若茵／台北報導

長榮航空7日飛舊金山航班爆出旅客糾紛，有旅客為爭奪座位引發口角，甚至演變成互毆，當時長榮航空說明，一貫採取零容忍的政策，已通報航警，並肯定組員表現，後續將給予適當獎勵。今（15）日長榮航空證實，3名組員各敘嘉獎一次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
5月7日BR08台北-舊金山航班於起飛後三小時，一名外籍旅客因鄰座旅客咳嗽感到不適，自行更換至其他座位，但該座位並非空位而遭到另名外籍旅客制止，雙方於溝通中爆發口角並演變為扭打事件。

長榮航空表示，為避免紛爭事件擴大，當班空服員立即按照作業程序積極介入安撫旅客，在鄰近座位旅客的協助下讓事件得到控制，並調整雙方座位至不同區域，以避免衝突再發生。

對於旅客滋擾事件，長榮航空強調，一貫採取零容忍的政策，機長於事發後立即通報舊金山航警，在確保沒有安全疑慮後持續飛往舊金山，航機已平安抵達並由警方將涉及衝突的旅客帶走做後續調查。公司肯定組員對此事件的因應與表現，也持續關心當班組員的身心狀況，後續將給予適當獎勵。

此事外媒《CNN》也有報導，讚空姐們行動迅速機警，成功化解糾紛。據悉，3名空服員各敘嘉獎一次，對此，長榮航空也證實已給予獎勵。


長榮航空夏季線上旅展　精選航線最低72折起

華航Q1營收創歷年同期最高　稅後淨利「年增144.09%」

華航招募客艙組員！多益600分即可　明午起報名

影／外籍奧客亂換位「爆互毆」　長榮航空：零容忍、已報航警

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞