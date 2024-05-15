長榮航空「英勇空姐」阻乘客互毆登外媒 各獲嘉獎一次
長榮航空7日飛舊金山航班爆出旅客糾紛，有旅客為爭奪座位引發口角，甚至演變成互毆，當時長榮航空說明，一貫採取零容忍的政策，已通報航警，並肯定組員表現，後續將給予適當獎勵。今（15）日長榮航空證實，3名組員各敘嘉獎一次。
記者許若茵／台北報導
5月7日BR08台北-舊金山航班於起飛後三小時，一名外籍旅客因鄰座旅客咳嗽感到不適，自行更換至其他座位，但該座位並非空位而遭到另名外籍旅客制止，雙方於溝通中爆發口角並演變為扭打事件。
長榮航空表示，為避免紛爭事件擴大，當班空服員立即按照作業程序積極介入安撫旅客，在鄰近座位旅客的協助下讓事件得到控制，並調整雙方座位至不同區域，以避免衝突再發生。
對於旅客滋擾事件，長榮航空強調，一貫採取零容忍的政策，機長於事發後立即通報舊金山航警，在確保沒有安全疑慮後持續飛往舊金山，航機已平安抵達並由警方將涉及衝突的旅客帶走做後續調查。公司肯定組員對此事件的因應與表現，也持續關心當班組員的身心狀況，後續將給予適當獎勵。
此事外媒《CNN》也有報導，讚空姐們行動迅速機警，成功化解糾紛。據悉，3名空服員各敘嘉獎一次，對此，長榮航空也證實已給予獎勵。