中國歌迷再批IVE「辱華」！截圖新歌預告 控訴MV揭開歷史傷痛
南韓人氣女團IVE睽違半年再度回歸，近日推出的新歌〈HEYA〉被不少中國歌迷痛批「竊取中國文化」，今（15）日晚間IVE要再推出的〈Accendio〉MV，預告中的片段也被中國歌迷怒噴IVE又「辱華」，指控MV中有一幕使用山西大同萬人坑的畫面，讓不少中國歌迷十分氣憤，控訴IVE試圖揭開中國慘痛歷史。
記者張一笙／綜合報導
「Starship娛樂」在12日釋出IVE新歌〈Accendio〉的MV，MV中6名女孩紛紛化身為「容顏爆擊」的魔法少女，再加上優雅中帶點神秘的MV劇情，讓不少粉絲非常期待完整版MV的釋出。不過，有不少中國歌迷指控MV中其中一幕，是使用了大陸山西大同萬人坑的畫面，在網路上引發中、韓2方網友的論戰。
IVE的〈Accendio〉新歌MV中，有一幕被中國歌迷指控是使用山西大同煤礦萬人坑畫面，同時也是日軍侵華時，入侵中國山西礦坑造成大量死傷的畫面，被不少中國歌迷痛批韓國娛樂圈是在揭開中國人的歷史傷痛。
事實上，IVE這次回歸的主打歌〈HEYA〉也被中國歌迷批評是「文化挪用」，更表示〈HEYA〉整首歌總過3分10秒，但光是文化挪用的地方就長達3分1秒，並稱「整個MV都在偷！」。此舉讓不少韓國歌迷感到十分傻眼，並狠酸中國歌迷：「你們的文化在文革時期已經燒光了耶！」
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