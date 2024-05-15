滴妹手搖店狂賺2億！阿滴痛批「不給股份」遭已讀不回　正式宣戰

中國歌迷再批IVE「辱華」！截圖新歌預告　控訴MV揭開歷史傷痛

▲IVE近日釋出新歌〈Accendio〉的預告，被不少中國歌迷截圖片段，表示IVE在「娛樂中國慘痛歷史」。（圖／翻攝自IVE X）
▲IVE近日釋出新歌〈Accendio〉的預告，被不少中國歌迷截圖片段，表示IVE在「娛樂中國慘痛歷史」。（圖／翻攝自IVE X）

記者張一笙／綜合報導

南韓人氣女團IVE睽違半年再度回歸，近日推出的新歌〈HEYA〉被不少中國歌迷痛批「竊取中國文化」，今（15）日晚間IVE要再推出的〈Accendio〉MV，預告中的片段也被中國歌迷怒噴IVE又「辱華」，指控MV中有一幕使用山西大同萬人坑的畫面，讓不少中國歌迷十分氣憤，控訴IVE試圖揭開中國慘痛歷史。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲IVE在新歌〈Accendio〉MV中，化身魔法少女，造型吸引不少粉絲。（圖／翻攝自Starship YouTube）
▲IVE在新歌〈Accendio〉MV中，化身魔法少女，造型吸引不少粉絲。（圖／翻攝自Starship YouTube）
「Starship娛樂」在12日釋出IVE新歌〈Accendio〉的MV，MV中6名女孩紛紛化身為「容顏爆擊」的魔法少女，再加上優雅中帶點神秘的MV劇情，讓不少粉絲非常期待完整版MV的釋出。不過，有不少中國歌迷指控MV中其中一幕，是使用了大陸山西大同萬人坑的畫面，在網路上引發中、韓2方網友的論戰。

▲中國歌迷指控IVE新歌MV在「娛樂中國慘痛歷史」，直指畫面MV用的是山西大同萬人坑的畫面。（圖／翻攝自微博）
▲中國歌迷指控IVE新歌MV在「娛樂中國慘痛歷史」，直指畫面MV用的是山西大同萬人坑的畫面。（圖／翻攝自微博）
IVE的〈Accendio〉新歌MV中，有一幕被中國歌迷指控是使用山西大同煤礦萬人坑畫面，同時也是日軍侵華時，入侵中國山西礦坑造成大量死傷的畫面，被不少中國歌迷痛批韓國娛樂圈是在揭開中國人的歷史傷痛。

▲IVE近日回歸，不斷被中國歌迷炎上。（圖／翻攝自IVE X）
▲IVE近日回歸，不斷被中國歌迷炎上。（圖／翻攝自IVE X）
事實上，IVE這次回歸的主打歌〈HEYA〉也被中國歌迷批評是「文化挪用」，更表示〈HEYA〉整首歌總過3分10秒，但光是文化挪用的地方就長達3分1秒，並稱「整個MV都在偷！」。此舉讓不少韓國歌迷感到十分傻眼，並狠酸中國歌迷：「你們的文化在文革時期已經燒光了耶！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

IVE〈HEYA〉MV辱華被出征！陸粉控「竊取中國文化」掀中韓論戰

百想藝術大賞人氣獎出爐！金秀賢以560萬票奪下　IVE安兪真也獲獎

IVE張員瑛收「死亡威脅」！黑粉囂張曝行兇時間　公司加強警備

邊荷律名牌包找到了！來台第2次丟錢包　暖心嘆：「太幸福了」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞