三大法人同步買超319億　台股收在21147點、再創歷史新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北股市今日再度走高，雖然開在盤下，不過隨即在台積電的領頭之下、站上21000點，再度刷新歷史新高。在電子、金融股的拉抬下，最高一度上漲322.47點、來到21308.32點。即使尾盤遇到亂流，不過在台積電撐盤之下，終場上漲161.36點或0.77%，收在21147.21點，再創歷史收盤新高，日K連2紅，不過留長上影線，成交量為4892.53億元。中小型股表現相對疲弱，開高之後一路走低，櫃買股市終場小漲0.4點或0.16%，來到248.35點，拉出一根長上影線的黑K棒，短期均線以及季線得而復失，成交量為1014.12億元。
權值股走勢分歧，權王台積電開盤上漲13元，盤中一度觸及844元，再度刷新歷史新高，終場上漲14元或1.7%，收在839元，刷新歷史收盤新高，貢獻大盤指數約有117點；鴻海走勢較為震盪，上下沖洗幅度達4.9%，早盤在盤下震盪，午盤成功翻紅，可惜尾盤不敵賣壓，終場下跌1.5元或0.87%，來到170.5元；聯發科則是早盤都在盤上震盪，尾盤遭遇空襲翻黑，最後一盤奮力一跳拉回平盤價位1155元。
今日個股成交量排行榜前五名為：燿華、陽明、鴻海、緯創、萬海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、長榮、陽明。