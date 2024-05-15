正妹空姐摔傷「頭蓋骨被削一半」！出現語言障礙 近況感動百萬人
南韓空姐網紅「Woozakka」本名禹恩彬（音譯）曾擔任過空服員，之後憑實力考上銀行員，她也曾出書教大家如何準備面試。今年初Woozakka走路時向後摔倒，背部和頭部受到重擊，緊急進行開顱手術，她左半邊頭蓋骨被削除，近日Woozakka釋出影片與大家分享這一路來的心路歷程，吸引160萬人觀看。
記者薛羽彤／綜合報導
Woozakka在影片中透露，今年1月27日她準備要去參加空服員講座時，不慎在人行道上向後摔倒，背部和頭部都受到重擊，出現腦出血、腦水腫等症狀，緊急送醫進行開顱手術後，大約40%的左側頭骨被切除，並保存於冷凍庫中，之後還要再進行一次手術，將頭蓋骨將頭骨接回。Woozakka坦言這段時間照鏡子都很痛苦，而且平時為了保護頭部都要戴著帽子。
此外，Woozakka透露因腦部受傷，甚至出現語言障礙的情況，像是有時會將媽媽稱作「爸爸」，她也對於自己詞彙量不足感到相當震驚。她現在接受物理、語言、職能等治療，並靠著大量閱讀小學、初中和高中的書籍來補充單字量，期望能克服語言障礙。
Woozakka樂觀正面的態度，吸引160萬人次觀看，網友對於她的遭遇感到心疼不捨，紛紛留言替她加油打氣，「恩彬！讓我們一起克服這個困難吧！」、「希望妳康復順利，過得開心點」、「希望妳能完全康復，和你的丈夫幸福快樂的度過餘生」、「妳的影片看起來完全没有語言障礙。」
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