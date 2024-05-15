名家論壇》賈程年／賴清德還是那個賴清德

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從大選後藍綠白攻防及各自支持的論述看來，賴清德的勝選並未減緩已經嚴重分裂且對立的台灣社會氛圍，選前人民敲碗希望組成所謂的「聯合政府」倡議，選後完全消失殆盡，內閣人事更是清一色的綠友友，延續民進黨一黨執政現況。
近期藍白在立院的合縱連橫，或許讓民進黨感受左支右絀，頻頻抨擊在野黨，執政官員動輒對在野立委謾罵、爆粗口，綠營側翼及政論節目攻擊立委，更加劇了朝野鴻溝。
在這樣的情況下，對於賴、蕭就任，民進黨到底希望用什麼理由要在野黨出席？難道又是情緒勒索，出席就是愛台灣？不出席就是中共同路人？
退萬步言，不論去不去都不會影響賴清德的施政方向以及民進黨看待在野黨的態度。那個去又有何意義？只是為了滿足個人的虛榮與慾望罷了。
選後到就職有長達四個月的時間，賴清德沒有一絲絲想要跟在野黨對話，與不同政黨立委對話，更不用說跟大選時的競爭對手對話。浪費了寶貴時間不說，連想要做出改變的企圖都沒有，失去了樹立個人超越黨派的政治典範的機會，「原來賴清德還是那個賴清德」。
或許在賴的心中，最容易的還是靠製造藍白矛盾衝突、以及形塑中國大陸獨裁鴨霸形象，繼續把支持賴清德與支持台灣畫上等號。
即便賴清德大選得票率只有40.05%，是歷屆民選總統以來得票率第二低的，只小贏2000年陳水扁的39.30%。然而，以相對低迷的支持度獲勝，並沒有讓賴清德變得謙遜，完全感受不到他想弭平選舉造成的紛擾及衝突，無視於不支持他的59%選民。
在賴清德勝選感言中，他稱自己締造了民主陣營的第一場勝利，還說這就是台灣告訴全世界，在民主和威權之間，選擇站在民主這一邊。言下之意，支持國民黨的侯友宜跟民眾黨的柯文哲都不民主、都是威權。賴清德第一時間已經把台灣人切分成「我」及「非我」，支持我的人才是民主，非我的人都是威權。
虧賴清德好意思說，在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持。曾幾何時，台灣的民主愈走愈狹隘，愈走愈封閉，空有民主制度，毫無民主風範。
現在賴清德終於握到方向盤，開車疾駛「在就職的路上」，根本看不到沿途步履蹣跚的人民，一心只想快點開到目的地。想當然爾，聽不進外界希望他開慢一點的聲音，前方是懸崖、還是峭壁，恐怕毫無時間反應。
520只是一個數字而已，真的沒有太大意義。大家要去想的是，這四年最後到底會成就一個人，還是能成就一個國家？明天會不會更好？不知道，但我可以百分之百確定的是，「賴清德還是那個賴清德」。
●作者：賈程年／資深媒體人
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