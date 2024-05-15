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林采緹代理情趣品牌半年回本！愛情事業2得意　認：不排斥生小孩

▲林采緹今（15）日舉辦自己砸百萬代理的情趣品牌「SWEET HEART」記者會，並表示目前營業額已經突破1800萬，自己只花3個月就回本，被問到與男友之間的感情，林采緹坦言2人沒有討論過，但「不排斥生小孩」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲林采緹今（15）日舉辦自己砸百萬代理的情趣品牌「SWEET HEART」記者會，並表示目前營業額已經突破1800萬，自己只花3個月就回本，被問到與男友之間的感情，林采緹坦言2人沒有討論過，但「不排斥生小孩」。（圖／記者吳翊緁攝）

記者張一笙／綜合報導

33歲藝人林采緹今（15）日為自己砸百萬代理的情趣用品品牌「SWEET HEART」舉行記者會，透露自己目前營業額已經突破1800萬，自己只花3個月就回本。事業、愛情兩得意的林采緹與男友晨泓軍穩定交往2年多，面對感情，林采緹直言與男友並沒有談到任何結婚計畫，對於目前的現狀十分滿意，但不排斥再生小孩。

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▲林采緹誓言要讓代言的情趣用品品牌年營業額破億。（圖／記者吳翊緁攝）
▲林采緹誓言要讓代言的情趣用品品牌年營業額破億。（圖／記者吳翊緁攝）
林采緹2020年與結婚3年的胡睿兒離婚，而後專心在事業上，除了演藝事業外，她砸了百萬代情趣品牌「SWEET HEART」當副業。林采緹說她花了短短3個月就回本，並誓言要達成破億營業額。林采緹透露，自己親身使用過旗下品牌6、7種產品，且不避諱讓孩子看到，認為性教育應該從小做起，父母也應該要有正確的性觀念。

▲林采緹坦言，性教育要從小做起。（圖／記者吳翊緁攝）
▲林采緹坦言，性教育要從小做起。（圖／記者吳翊緁攝）
談到男友，林采緹表示目前男友的餐廳業績十分穩定，不過百貨抽成很高，對此林采緹表示：「就是打知名度啦！」被問到是否打算再婚，林采緹表示並沒有與男友聊過，但2人都有默契地認為談戀愛就好，對於生孩子並不排斥，但即便真的有小孩也不一定會結婚。林采緹說：「因為有了小孩就結婚，就很容易會有錯誤。」並開玩笑地表示自己有過這樣的經驗，所以對於婚姻不會衝動。

▲林采緹表示，自己過去曾經因為有了小孩就結婚，因此現在不會衝動「想婚」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲林采緹表示，自己過去曾經因為有了小孩就結婚，因此現在不會衝動「想婚」。（圖／記者吳翊緁攝）
被問及近期消失半年，林采緹表示自己都在讀書，並且努力考取了2張性學執照，也透露自己未來想開課教學性知識，以及提供性諮詢，林采緹說：「這陣子還是很努力在做這件事，都要提前做好準備。」

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