林采緹代理情趣品牌半年回本！愛情事業2得意 認：不排斥生小孩
33歲藝人林采緹今（15）日為自己砸百萬代理的情趣用品品牌「SWEET HEART」舉行記者會，透露自己目前營業額已經突破1800萬，自己只花3個月就回本。事業、愛情兩得意的林采緹與男友晨泓軍穩定交往2年多，面對感情，林采緹直言與男友並沒有談到任何結婚計畫，對於目前的現狀十分滿意，但不排斥再生小孩。
記者張一笙／綜合報導
林采緹2020年與結婚3年的胡睿兒離婚，而後專心在事業上，除了演藝事業外，她砸了百萬代情趣品牌「SWEET HEART」當副業。林采緹說她花了短短3個月就回本，並誓言要達成破億營業額。林采緹透露，自己親身使用過旗下品牌6、7種產品，且不避諱讓孩子看到，認為性教育應該從小做起，父母也應該要有正確的性觀念。
談到男友，林采緹表示目前男友的餐廳業績十分穩定，不過百貨抽成很高，對此林采緹表示：「就是打知名度啦！」被問到是否打算再婚，林采緹表示並沒有與男友聊過，但2人都有默契地認為談戀愛就好，對於生孩子並不排斥，但即便真的有小孩也不一定會結婚。林采緹說：「因為有了小孩就結婚，就很容易會有錯誤。」並開玩笑地表示自己有過這樣的經驗，所以對於婚姻不會衝動。
被問及近期消失半年，林采緹表示自己都在讀書，並且努力考取了2張性學執照，也透露自己未來想開課教學性知識，以及提供性諮詢，林采緹說：「這陣子還是很努力在做這件事，都要提前做好準備。」
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