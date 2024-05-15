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打滿貫砲太爽！小球員大力甩棒「K中主審頭部」　前MLB球員也看傻

▲有小球員打出滿貫砲太嗨，下秒「大力甩棒」卻砸到主審頭部。（圖／翻攝X）
▲有小球員打出滿貫砲太嗨，下秒「大力甩棒」卻砸到主審頭部。（圖／翻攝X）

記者潘毅／綜合報導

棒球擁有百年歷史，美國職業棒球大聯盟（MLB）更是北美四大職業運動之一，因此每年都會吸引許多學生族群投入相關賽事，希望能闖處一片天。不過近期在美國，卻有小球員打出滿貫砲太嗨，下秒「大力甩棒」卻砸到主審頭部，驚人的過程也讓前大聯盟球員都看傻眼。

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MLB近年來因觀賞性、賽事張力不足，深受收視率降低之苦。因此官方也祭出「投手計時器」、限制牽制次數等正式規則，希望加速比賽節奏。潛規則部分，一些打者擊出全壘打後，也不再將甩棒(Bat Flip)視為禁忌，各種甩棒花招層出不窮，就是希望能燃起觀眾與賽事的激情。

但近期美國一場學生棒球中發生的意外，卻讓不少棒球愛好者對於「甩棒」這行為，再度掀起關注與討論。回顧本場學生賽事，進行至2局下半時，隊伍BRRC已經攻佔滿壘，輪到打者A.Rogers與投手進行對決，球數1好1壞。

當投手Plawsky投出第三球時，被Rogers逮個正著，直接將球轟出全壘打牆，打出4分滿貫砲，將比分差距擴大至8：1，建功的Rogers下秒興奮的大力帥氣甩棒，準備進行跑壘，卻不料棒子竟直直朝著主審飛去，還直接打中頭部，讓主審立刻倒在本壘版旁，其他球員全都嚇到呆掉。

▲建功的Rogers下秒興奮的大力帥氣甩棒，準備進行跑壘，卻不料棒子竟直直朝著主審飛去。（圖／翻攝X）
▲建功的Rogers下秒興奮的大力帥氣甩棒，準備進行跑壘，卻不料棒子竟直直朝著主審飛去。（圖／翻攝X）
這段意外發生的片段，隨即在棒球圈掀起關注，連57歲的前MLB球員傑夫（Jeffrey Dustin Frye）也進行轉發，並搖頭表示「哇！這完全是無意的，但是像我們以前那樣，『放下球棒』然後繞著壘跑怎麼樣？」

不少棒球迷也認為，「我記得以前我打球時，這樣丟球棒可是會被判出局的」、「現在教練都不會提醒小球員不該這樣做嗎？」、「孩子喜歡學執業求全耍帥，才釀成這次意外」、「變味的棒球比賽，球員這些炫耀行為為了博眼球，應該感到羞恥」。但也有一派人認為，這次事件純屬意外，「這孩子正在享受他的滿貫砲，一個球員一生中能有幾次機會遇到這種好事？」問題不在於甩棒本身，只是一場意外。

▲主審被球棒砸到頭後倒地不起。（圖／翻攝X）
▲主審被球棒砸到頭後倒地不起。（圖／翻攝X）

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