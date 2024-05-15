打滿貫砲太爽！小球員大力甩棒「K中主審頭部」　前MLB球員也看傻

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但近期美國一場學生棒球中發生的意外，卻讓不少棒球愛好者對於「甩棒」這行為，再度掀起關注與討論。回顧本場學生賽事，進行至2局下半時，隊伍BRRC已經攻佔滿壘，輪到打者A.Rogers與投手進行對決，球數1好1壞。
當投手Plawsky投出第三球時，被Rogers逮個正著，直接將球轟出全壘打牆，打出4分滿貫砲，將比分差距擴大至8：1，建功的Rogers下秒興奮的大力帥氣甩棒，準備進行跑壘，卻不料棒子竟直直朝著主審飛去，還直接打中頭部，讓主審立刻倒在本壘版旁，其他球員全都嚇到呆掉。
這段意外發生的片段，隨即在棒球圈掀起關注，連57歲的前MLB球員傑夫（Jeffrey Dustin Frye）也進行轉發，並搖頭表示「哇！這完全是無意的，但是像我們以前那樣，『放下球棒』然後繞著壘跑怎麼樣？」
不少棒球迷也認為，「我記得以前我打球時，這樣丟球棒可是會被判出局的」、「現在教練都不會提醒小球員不該這樣做嗎？」、「孩子喜歡學執業求全耍帥，才釀成這次意外」、「變味的棒球比賽，球員這些炫耀行為為了博眼球，應該感到羞恥」。但也有一派人認為，這次事件純屬意外，「這孩子正在享受他的滿貫砲，一個球員一生中能有幾次機會遇到這種好事？」問題不在於甩棒本身，只是一場意外。