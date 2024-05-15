鄉土體驗夯！美濃客家庄再升級 打造民宿、懶人露營區
美濃是高雄最大的客家聚落，也是民風淳樸的小鎮，「美濃客家庄」教學農場完整保留在地風俗文情並結合地方各產業，是許多國小 、幼兒園小朋友對美濃的美好記憶之一，更榮獲教育部社會公益獎及客委會最佳專業獎章肯定。近年庄主陳文榮不但在農場旁邊開設民宿，還推出「懶人露營區」，提供旅客美濃二日遊絕佳選擇。
記者陳美嘉／高雄報導
陳文榮早年曾在高雄市政府任職，在傳承客家文化的使命感驅動下，毅然決然於1999年辭職，返鄉開創美濃客家庄，並一步步結合「農業鄉土體驗」與「客家文化產業」，以創意轉型計畫進一步推廣鄉土戶外教學，客家擂茶、焢土窯、搗粢粑（麻糬）、石磨粄條、生態撈螺、撈魚、拔蘿蔔、攻炮城、復古童玩等農村客家DIY文化體驗活動，讓國內外遊客、學生們藉由付出勞力與汗水的手作樂趣，進而懂得感恩惜福，達到寓教於樂的目的。
美濃客家庄腹地廣大，目前有千坪規模，除了針對學校團體戶外教學活動、公司社團鄉土出遊體驗設計一系列的課程供大家選擇，也在農場旁打造一處舒適的民宿空間，一樓大廳典雅舒適，有老闆收藏的許多茶具，二至五樓提供雙人房和五人家庭房的住宿空間，室內佈置以深色木製傢俱搭配繽紛的牆面色彩，部分房型可見綠意窗景。
近年露營風氣盛行，美濃客家庄去年底也開始增加露營的營運項目，除了一般露營，並推出「懶人露營區」，方便想露營又嫌麻煩的民眾，什麼都不必帶，還可以在滿天星空下，共享團聚聊天的好時光，最適合全家大小及親朋好友一起前來。陳文榮建議團體出遊的民眾，晚上可以在民宿或露營區休息，隔天愜意感受農場氛圍、品嚐手作的客家美食後，再到美濃老街、美濃湖、旗山老街、旗山糖廠等景點走走。
陳文榮除了努力推廣國內學校戶外教學體驗活動，更積極推動國外交流活動，目前已有來自美國、英國、日本、瓜地馬拉等10幾個國家的大學生親自到美濃客庄認識台灣客家農村鄉土文化，印證「先要本土化才能國際化」的實例，讓更多國際友人愛上台灣，也為盡企業之力做好國民外交的工作。