79萬車主逾期未繳「汽燃費」欠費10億 公路局5月底發催繳處分書
自用車及機車汽車燃料使用費於每年7月徵收，根據公路局統計，截至今（2024）年5月15日止，仍有79萬輛汽機車尚未繳納，欠繳汽燃費約10億元，未繳率低於2%，台北市區監理所今（15）日表示，今年5月底，將對去年汽車燃料使用費經催繳仍逾期繳納或尚未繳納的車主，以雙掛號方式寄出汽燃費違費處分書，繳納期限至7月1日止。若逾期仍未繳納，除停止其辦理各項車籍異動，並依《公路法》第78條規定，移送法務部行政執行分署強制執行。
記者林莞茜／綜合報導
公路局表示，汽燃費每年7月開徵，開徵前公路局各區監理所透過電視、電台、網路等管道加強宣導，提醒車主應於開徵期7月底完成繳納，接獲汽燃費違費處分書後，可利用一卡通MONEY、元大銀行、永豐銀行、嗶嗶繳、全支付、悠遊付、橘子支付、街口支付及蝦皮購物等各項行動支付平台，或至銀行、郵局、農會、漁會等金融機構或超商（統一、萊爾富、全家、OK）繳費，亦可至就近之各區監理所站臨櫃繳納。
若經催繳送達仍逾期未繳，除就欠費移送強制執行，公路局將依《公路法》第75條掣開逾期罰鍰處分書，可罰300到3000元。此外，為杜絕詐騙集團透過簡訊方式詐騙國人，數位發展部推出政府專用「111短碼簡訊發送平臺」，透過電信業者協助防偽，只有從該平臺發送的簡訊，識別號碼才能是111。